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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد حبس زوج عروس الإسماعيلية 15 يوم

عروس الاسماعيلية
عروس الاسماعيلية

قرر القاضي الجزئي بمجمع محاكم الإسماعيلية، تجديد حبس زوج الاسماعيلية، 15 يوم، بعد انتهاء فترة الحبس الإحتياطى الأولى، والتى قدرت من جانب جهات التحقيق 4 أيام.

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حيث يتم عرض المتهم على القاضي الجزئي لنظر أمر تجديد حبسه.

وكانت نيابة الإسماعيلية، قد قررت حبس الزوج المتهم بالاعتداء بالضرب علي زوجته مها المعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية، ٤ ايام علي ذمة التحقيقات.

كما قررت نيابة الإسماعيلية ضبط وإحضار “مروان” شقيق عريس الإسماعيلية للاستماع الي أقواله فيما هو منسوب إليه من اتهامات في واقعة الاعتداء علي مها زوجة شقيقه المعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية  بالضرب المبرح.

وكشفت مصادر رسمية أنه بضبط وإحضار شقيق العريس، لم يعثر عليه في مسكنه، مرجحة هروبه، خاصة وأنه علي مدار يومين ماضيين، ورد اسمه أكثر من مرة في اتهامات العروس.

وكان  عريس الإسماعيلية قد أنكر الاتهامات التي جاءت بالمحضر الذي حررته،  زوجته “ مها. م” المعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية في الاعتداء عليها أمام كوافير بفستان الزفاف منتصف فبراير الماضي.

 

وادَّعي الزوج اصطدام المجني عليها بأثاث مسكنها.

عريس الإسماعيلية

وأمرت النيابة العامة بحجز الزوج المتهم باحتجاز زوجته بمسكن شقيقه، وتعديه عليها بالضرب محدثًا إصابات بها.

عريس الإسماعيلية

كانت إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام قد رصدت أخبارًا حول الواقعة التي تزامنت مع تَقدُّم المجني عليها بشكواها مرفقًا به تقرير طبيٌّ بإصاباتها.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، وسألت المجني عليها، فشهدت بتطور الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم إلى تعديه عليها، وإحداث إصاباتها، فحاولت الفرار، فمنعها واحتجزها لخمسة عشر يومًا بمسكن شقيقه حيث تعديّا عليها.

عريس الإسماعيلية


وأمرت النيابة العامة بحجز المتهم، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة مع بيان دور شقيق المتهم في الواقعة.

وحررت عروس الإسماعيلية في واقعة الاعتداء عليها بفستان الفرح لحظة خروجها من الكوافير في الشارع، محضرا رسميا بقسم شرطة ثان،  ضد زوجها بعد ٨ شهور من الزواج.

واتهمت عروس الإسماعيلية زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح واحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.

ووفقا لما جاء بمحضر الشرطة، اتهمت الزوجة الزوجة بالاعتداء عليها واحتجازها ١٥ يوم في غرفة بمنزله، ومنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها والتواصل معها.

وقالت عروس الإسماعيلية أنها عاشت فترة تحت التهديد بسبب كثرة اعتداء الزوج عليها بالضرب المبرح مع كل خلاف يقع بينهما.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا  فيديو، قبل شهور، لاعتداء شخص على عروسه بشكل وحشي خلال اصطحابه لها من مركز تجميل بشارع السلطان حسين.

وقال شاهد عيان من أصحاب المحال التجارية: «احنا طلعنا على صراخ العروسة واتفاجئنا بضربها بشكل صعب ووجود آثار دم على الفستان والعريس بيحاول يدخلها العربية بالعافية».

وتابع أن سيارة الشرطة وصلت إلى المكان وتم اصطحابهما إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية، ولم تحرر الفتاة محضرا لزوجها وتوجها إلى القاعة لإتمام الفرح.

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