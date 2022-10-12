كسر الصمت مسئولية الجميع..إطلاق مشروع تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية إطلاق مشروع تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة بالشراكة مع مؤسستي كير مصر للتنمية وساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة لوريال مصر، والاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السيدات المتدربات، حيث يهدف المشروع إلى تطوير مراكز استضافة السيدات المعرضات للعنف، وتمكينهن على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.



وحضر الاحتفالية كل من بنوا جوليا، المدير العام لشركة لوريال مصر، والمهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور حازم فهمي، المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية، بجانب نخبة من الإعلاميين والخبراء في مجال التنمية المستدامة.



ويهدف المشروع المنفذ تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون بين شركة لوريال مصر ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية و"مؤسسة كير مصر للتنمية"، إلى هيكلة وبناء قدرات مركزى استضافة وتوجيه المرأة بمحافظتي الجيزة والقليوبية بهدف تمكينهم من تقديم الخدمات الاستشارية النفسية، والاجتماعية، والقانونية والاقتصادية للنساء عامة والمعرضات للعنف خاصة، بما يساعدهن على استعادة الثقة بالنفس وإعادة دمجهن في المجتمع وتمكينهن اقتصاديا من خلال تدريب مهنى فني احترافي على مهنه تصفيف الشعر لتأهيل 600 سيدة .



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كسر الصمت مسئولية الجميع ومعالجة الاختلالات النفسية والأسرية مسئولية المجتمع، مشيرة إلي أن المرأة روح الحياة وعماد الأسرة وبنيان المجتمع، ووزارة التضامن الاجتماعي تعطي أولوية للنساء وتسعي لإزالة جميع الحواجز، مشددة علي أن إطلاق مشروع "تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة" يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة بمراكز استضافة وتوجيه المرأة وتمكين السيدات ضحايا العنف الأسري اقتصادياً واجتماعياً، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة كير للتنمية وبتمويل من مؤسسة ساويرس للتنمية وشركة لوريال مصر، كما أنه يأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمرأة والطفل والرامية إلى توفير سبل الوقاية والحماية والمحاسبة والشراكة لحماية المرأة والطفل من كافة أشكال العنف والتمييز، حيث قام السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، كما تهدف الدولة المصرية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة والتي تعبر عنها رؤية مصر 2030.



وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبني من خلال برامجها المتعددة نهج مرتكز على حقوق الإنسان بالتركيز على حقوق النساء، وتستهدف الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في تكوين المجتمع المصري، وتعزز قيم ومفاهيم مكافحة أشكال العنف والتمييز ضد الفئات الأولى بالرعاية بما يشمل النساء، كما تنفذ الوزارة برنامج "وعى للتنمية المجتمعية" الذي يدعو بشكل أساسي إلى تبني قيم واتجاهات ومفاهيم إيجابية وداعمة لمبادئ حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ونبذ العادات والممارسات الاجتماعية السلبية خاصة التي تحرم النساء والفتيات من حقوقهن الاجتماعية الأساسية في التعليم والصحة والعمل واختيار شريك حياتهن وعدم انتهاك أجسادهن تحت شعار العادات والتقاليد، وتسعى الوزارة جاهدة إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية دون تمييز، كما تسعى إلى تطوير خدماتها المختلفة وذلك بتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لتلك الأسر، حيث تم إتاحة أصول إنتاجية وقروض ميسرة لا ترد وأخرى متناهية الصغر للأسر المنتجة وللمرأة في المناطق الريفية والحضرية.



وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشرف على تسعة مراكز لاستضافة وتوجيه النساء ضحايا العنف في ثماني محافظات يقوم بادارتها جمعيات أهلية شريكة، كما قامت الوزارة في عام 2021 بافتتاح أول مركز لاستقبال السيدات والأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر بمحافظة القليوبية، كما أنه تحقيقاً لرؤية الوزارة في تطوير دور مراكز الاستضافة لتقديم خدمات ذات جودة للسيدات ضحايا العنف الأسري، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة لوريال مصر، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة كير للتنمية مصر، من أجل تنفيذ مشروع "تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة" لبناء قدرات العاملين بمراكز استضافة وتوجيه المرأة على مستوى الجمهورية لتمكينهم من تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية النفسية، والاجتماعية، والقانونية للمستفيدات من خدمات المراكز، كي يستعدن ثقتهن في أنفسهن ويصبحن قادرات على القيام بأدوارهن في الأسرة والمجتمع بأمان واستقلالية، كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة ورابطة أصحاب المحلات العاملين في فن التزيين والتجميل، وتستهدف المرحلة الأولي تدريب وتمكين2000 عامل على مستوي 16 محافظة، وقد تم تخريج 153 عاملا وعاملة من برامج التدريب مع تسليمهم أدوات ممارسة هذه المهنة، كما جار الانتهاء من تجهيز وتشغيل ورشتين تابعتين لوزارة التضامن الاجتماعي بنهاية عام 2022، أحدهما في مجال تصفيف الشعر وتزيين المرأة، والأخرى في مجال تصفيف شعر الرجال، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية والقطاع الخاص، كما تم الانتهاء من وضع محتوي برنامج تدريبي للخبراء في هذا المجال.



ومن جانبه أعرب بنوا جوليا، المدير العام لشركة لوريال مصر عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة كير مصر للتنمية، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي لتحويل هذا المشروع إلى حقيقة على أرض الواقع.

وقال: "تولي شركة لوريال اهتمامًا كبيرًا بدعم وتمكين المرأة كجزء رئيسي من استراتيجيتها، ولذلك أطلقت الشركة العديد من البرامج والمشاريع لدعم المرأة في مختلف المجالات والمساهمة في خلق فرص متساوية لمساعدتها على تحقيق احلامها وذلك إيمانا بقدراتها واهمية دورها الايجابي في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة."



وأضاف بنوا: "من خلال هذا البرنامج، نعمل على تقديم الدعم اللازم والمساندة للسيدات على كافة المستويات والأصعدة، فضلاً عن توفير تدريب فني ومهني لمساعدتهن على بدء حياة مهنية جديدة، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل، نهدف من خلال برنامج لوريال "الجمال من أجل حياه أفضل" إلى تدريب 300 امرأة على مدار عامين للمساهمة في تحقيق التمكين الاقتصادي".

وتوجه بنوا بالتحية للسيدات اللاتي أكملن برنامج التدريب، وأشاد بقدرتهن على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية من أجل حياه أفضل.



ومن جانبها أكدت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس "ان المؤسسة تؤمن أن تمكين المرأة هو تمكين للأسرة ككل، لذا تعتز مؤسسة ساويرس بدورها في دعم المرأة المصرية من خلال منحها الأولوية في كافة برامجها التنموية، وتسعى لتمكينها اقتصاديا واجتماعياً وصحياً وتعليمياً، من أجل النهوض بالمرأة وبناء مجتمعات شاملة ومتوازنة وأكثر مرونة وقدرة على معالجة ومواجهة الأزمات.

ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى توفير الحماية للسيدات المعنفات وتمكينهن من حقوقهن وتوفير الدعم النفسي لهن حتى يتمكن من استعادة حياتهن ودورهن في المجتمع باستقلالية وثبات."



وقال الدكتور حازم فهمي، المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية "هو مشروع استثنائي في المجال التنموي لأنه يقوم بمعالجة قضية مهمة بالنسبة لنا جميعاً وهى العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودخول كير مصر كمنفذ للمشروع داخل مراكز استضافة وتوجيه المرأة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي يدل على مساحة ثقة عالية من وزارة التضامن الاجتماعي للسماح للمشروع ببناء قدرات ورفع جودة وكفاءة مركزين من مراكز استضافة وتوجيه المرأة في محافظتي الجيزة والقليوبية بغرض تأهيلهما لتقديم خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي بكفاءة واستدامة."



الجدير بالذكر أن التعاون بين شركة لوريال مصر ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة كير مصر للتنمية قد بدأ في 2021 الماضي، وتم تمويل المشروع من قبل كل من شركة لوريال مصر و"مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية" بإجمالي استثمارات 8 ملايين جنيه، حيث يستهدف المشروع على مدار عامين تمكين 600 سيدة مهارياً، وتدريب وتخريج 300سيدة في برنامج لوريال "الجمال من أجل حياه أفضل"، فضلاً عن رفع كفاءة مراكز الاستضافة المعنية والعاملين بالمراكز وتدريب المشرفين الرئيسيين المسئولين عن إدارة المراكز بوزارة التضامن الاجتماعي والمساعدة في تنفيذ مشروعات مدرة للدخل للمركزين.

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