6 مشروعات خضراء ذكية فازت في الأقصر وسوهاج وأسوان وقنا

أعلنت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج المشروعات الستة الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الأقصر وسوهاج وأسوان وقنا، وذلال خلال المؤتمر المنعقد بمحافظة الأقصر بحضور الدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة. حضر المؤتمر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هبه مغيب إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتسق مع توجهات الدولة في اللامركزية ودعم العمل التنموي على المستوى المحلي، وتعزيز دور المحافظات، مشيرة إلى اهتمام الحكومة المركزية خاصة خلال السنوات الأربعة الأخيرة بالتنمية المحلية وتحديدا في محافظات الصعيد، وهو ما يظهر في السياسات والبرامج التي توجه بشكل مباشر إلى صعيد مصر.



أضافت مغيب أنه عند التخطيط للمبادرة تم مواجهة تحديان رئيسيان، يتمثل الأول منهما في عنصر الوقت والوصول إلى النماذج المصرية التي تقدم حلولا لتغيرات المناخ خلال وقت قصير، إلا أن المحافظات استطاعت القضاء على هذا التحدي وهو ما لمسناه من التعاون الكبير الذي قدمه كل السادة المحافظين. كما تمثل التحدي الثاني في استجابة المجتمعات بما فيها المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمحافظات نفسها ومدى إدراكهم وتوافقهم مع أهداف المبادرة، إلا أن هذا التحدي أيضا تم التغلب عليه حيث أظهر الجميع الاقبال الشديد على التقدم للمبادرة وهو ما استدعى مد فترة تقديم المشروعات حتى تخطى عدد المشروعات المتقدمة 6000 مشروع.

يشار إلى أن المشروعات الفائزة من محافظة الأقصر هي مشروع بنك المخلفات المصرى، ومشروع التدوير مخلفات البلاستيك وكيفية الاستفادة منها، ومشروع جرين فيوتشر للخدمات البيئيه وجمع وتدوير المخلفات الصلبه والخطرة، ومشروع الانتاج الزراعي وانتاج الحرير الطبيعي مع التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية واستخدام الطاقة المتجددة، ومشروع تطبيق الانذار المناخى المبكر، ومشروع سجادة تعمل على إعادة تدوير مخلفات الأقمشة والملابس القديمة. ومن محافظة سوهاج فاز مشروع الظهير الصحراوي استكمال زراعة الغابات الشجرية، ومشروع الظهير الصحراوي لمركز جهينه ( إنشاء مصنع تدوير المخلفات البلدية الصلبة لانتاج مشتقات البترول)، ومشروع تحويل سيارات القمامة للعمل بالغاز الطبيعي وانشاء نظام رقمي لتتبع سيارات نقل القمامة، ومشروع خط انتاج بديل الباركيه للأرضيات SPC Flooring، ومشروع تعظيم الاستفاده من مخلفات الترع والمصارف (ورد النيل)، ومشروع انتاج الكرتون من مخلفات الورق وزراعة اسطح المنازل. وفاز من محافظة أسوان مشروع وقف الانبعاثات الكربونية من حرق مخلفات البلح باستخدامها في صناعة الورق بديلا عن لب الورق المستورد، ومشروع انشاء وتشغيل وحدة انتاج عسل اسود مطورة، ومشروع المكافحة الخضراء الذكية والمتكاملة لحشرة النمل الابيض، ومشروع إعادة تدوير الخلايا الشمسية في مصر ريسولار resolar ، ومشروع مبادرة اسوان خضراء لزراعة الاسطح، ومشروع رائدات الأعمال المنزلية. كما فاز من محافظة قنا مشروع إحياء تربية دودة القز وإنتاج الحرير الطبيعي باستخدام مياه الصرف المعالج في عملية الري، ومشروع تدوير متكامل واقتصادى للمخلفات البلدية وحمأة الصرف الصحى بدون دفن اى مخلفات Zero Waste، ومشروع زراعة بدون تربة بنظام H.P. aeroponic، ومشروع تصنيع الأثاث والمنتجات اليدوية من ورق الموز، ومشروع تقييم وتقويم درجات الحرارة بمدينة قنا باستخدام الجيومعلوماتية والاستشعار عن بعد، ومشروع انتاج اعلاف ذات قيمة غذائية عالية عن طريق تدوير المخلفات الزراعية (سفير القصب).