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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: أوشكنا على الانتهاء من تطوير مستشفي بدر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان الجامعة لديها خطة لتطوير القطاع الطبي بالجامعة تشمل تطوير مستشفي بدر التابع لجامعة حلوان . 

وكشف الدكتور السيد قنديل ان من ضمن خطة التطوير بعض المشروعات التى قاربت على الانتهاء والتسليم وتشمل الرعاية المركزة بسعة ١٣ سرير، ووحدة غسيل الكلى ١٨ ماكينة، المطبخ، الداخلي بسعة ٢١ سرير،وجناح الولادة، المحضن . 

و تابع رئيس جامعة حلوان ان هناك مرحلة اخرى للتطوير بعد تسليم هذه المشروعات  بتمشل على اضافة  ١٠٠ سرير رعاية  ، رعاية الأطفال، و وحدة غسيل كلى الأطفال، و تطوير المبنى الإداري .

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جدير بالذكر انه نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان في تحقيق انجازًا جديدًا يضاف للإنجازات المضيئة والمشرفة التي تحققت بالمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان العريقة.

وذلك في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، و تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد  قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.

 

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