تعرف على تفاصيل فعاليات ملتقى الأولمبياد الخاص بجامعة بدر.. صور

أعلن الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم إقامة فعاليات الإولمبياد الخاص المصرى بعدد من الأنشطة المتنوعة مثل: "الرياضية، الصحية، والتوعوية"، وبمشاركة (80) لاعب ولاعبة من الإولمبياد الخاص المصرى وطلاب الجامعة وبتنظيم من “كلية طب الفم والأسنان”.

وتم إلقاء محاضرات لترسيخ مفاهيم العمل التطوعى للتوعية فى الإهتمام بـ"ذوى الهمم" وجعلهم منتجين فى المجتمع.

وأشار إلى أنه تم إقامة فعاليات الإولمبياد الخاص بدعم كامل من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة.

من جانبه، أفاد الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة لشئون التعليم والطلاب "BUC"، أن من ضمن فاعليات ملتقى الإولمبياد الخاص تقديم خدمات الكشف الصحى للأسنان على أطفال وأبطال الإولمبياد الخاص فى "مبنى مجمع عيادات الأسنان" داخل حرم الكلية.. منوهاً أن فاعليات الإولمبياد الخاص حققت نتائج متميزه هادفه تحقيق الدمج المجتمعى بين أبناء الوطن فى لقاء يوم الرياضات الموحد.

فى ذات السياق، أشار الدكتور باسم تهامى، المدير الوطنى للإولمبياد الخاص المصرى، أن فاعليات ملتقى الإولمبياد الخاص يأتى ضمن أهداف ومبادرات الخاص الدولى التى تهتم بدمج اللاعبين من خلال الرياضة وحملات التوعية بالمدارس والجامعات والمنشآت المختلفة.. لافتاً إلى الدور الكبير التى تقوم بها مبادرة الشيخ محمد بن زياد العالمية للمدارس، ومبادرة مؤسسة SNF العالمية لدعم الرياضات الموحدة المدمجة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو الإتربى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "BUC"، أن إدارة الجامعة استضافت ملتقى الإولمبياد الخاص ضمن خطتها فى المشاركة المجتمعية بإجراء الكشف الصحى على اللاعبين المشاركين بالملتقى فى تخصص طب الفم والأسنان وتقديم هدايا عينية لهم.. مضيفاً أن الملتقى إشتمل على مسابقات للرياضات الجماعية مثل: "كرة القدم، كرة السلة، وتنس الطاولة"؛ لبث روح التفاعل بين أبطال الإلمبياد الخاصة وطلاب الجامعة.

فى الموضوع ذاته، وجه أفاد الدكتور إيهاب سعيد، عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، كلمات الثناء والشكر لأسر أبطال الإلمبياد الخاصة على إهتمامهم البالغ وتقديمهم الجهد الوافر لتربية أبنائهم، والإصرار على دمجهم داخل المجتمع؛ ليكون مواطنين فاعلين ويعتمدوا على نفسه ويفيدوا وطنه.. موضحاً أنه تم تنظيم الملتقى بإشراف من الدكتورة رشا وجيه مصطفى رئيس وحدة المشاركة المجتمعية بالكلية ومدير وحدة التشخيص والعلاج المجانى، والدكتور أسامه محمد جودة رئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة بالكلية.

نوهت الدكتور هبة السبعة، وكيل كلية طب الفم والأسنان بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن فعاليات اللقاء بدأت بالتوعية فى برنامج الأولمبياد الخاص، وبعدها توزيع المجموعات للكشف فى "مجمع عيادات الأسنان" داخل حرم الكلية تحت إشراف كوكبة من أعضاء هيئة التدريس وبوجود أطباء و طلبة الكلية.

الجدير بالذكر، أن الدكتور فوزى تركى رئيس الجامعة والدكتور باسم تهامى المدير الوطنى للإولمبياد الخاص المصرى، كرموا الدكتور أيمن الشيوى عميد كلية العلوم السينمائية و المسرحية بالجامعة، والأستاذ حاتم فاروق مدير العلاقات العامة، و الأستاذة إبتسام حسن من العلاقات العامة وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس لحُسن التنظيم ونجاح الملتقى وتم تسليم الدروع والشهادات على الأبطال الفائزين فى يوم ملتقى الإلمبياد الخاصة والمكرمين.

حضر فعاليات الإولمبياد الخاص المصرى كلاً من: "طارق النجار مدير المبادرات من الإولمبياد الخاص، أحمد سرحان مدير البرامج الصحية للاعبين، محمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب، مروان أشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة"، وشارك فى فاعليات الملتقى (40) لاعب ولاعبة من الإولمبياد الخاص المصرى، و(40) طالب من كلية طب الفم والإسنان بجامعة بدر فى القاهرة.