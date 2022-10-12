بعد تتويجهم بجائزة التميز الرئاسية.. جامعة الأزهر تكرم فريق البترول والتعدين بكلية الهندسة

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتكريم فريق قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي تم تتويجه بجائزة التميز الرئاسية لجمعية مهندسي البترول العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية Society of Petroleum Engineers (SPE) ضمن أفضل أقسام هندسة البترول على مستوى العالم في النشاط الطلابي للعام الدراسي 2022م.



وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بهذا التتويج العالمي الذي يعد رصيدًا علميًّا كبيرًا يضاف إلى رصيد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، ويعكس تميز وريادة المنظومة التعليمية في مجال هندسة البترول والتعدين بجامعة الأزهر جنبا إلى جنب مع منظومة العلوم العربية والشرعية.



جدير بالذكر أنه تم تتويج قسم هندسة التعدين والبترول بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة في فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية مهندسي البترول العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي عقد هذا العام في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية وتسلم الجائزة المهندس حسان عطا الله، أحد أبناء قسم هندسة التعدين والبترول بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مهنى، عميد الكلية، والدكتور مسعد محمد سعداوي، رئيس قسم هندسة التعدين والبترول بالكلية، والدكتور طارق محمد أبو الفتوح، المشرف على الأنشطة الطلابية لهندسة البترول، وفريق SPE.

IMG-20221012-WA0099

IMG-20221012-WA0100

IMG-20221012-WA0101

IMG-20221012-WA0102