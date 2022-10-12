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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:.

حراسة المرمى: تير شتيجن. 

خط الدفاع: بيكيه ، ماركوس ألونسو، إريك جارسيا وسيرجى روبرتو. 

خط الوسط: بوسكيتس، جافى وبيدرى. 

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا وعثمان ديمبيلى. 

بينما أعلن سيمون إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة، في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:.

حراسة المرمى: أونانا. 

خط الدفاع: سكرينيار، باستونى، دى فريج ودومفريس. 

خط الوسط: باريلا، دى ماركو، هاكان أوغلو ومخيتاريان. 

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز ودجيكو.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثاني من المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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