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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السيد الغديري لاعب وسط الجزيرة الإماراتي ينضم لفريق الشباب بالزمالك

السيد الغديري لاعب وسط الجزيرة الإماراتي ينضم لفريق الشباب بالزمالك

صدى البلد

انضم  السيد الغديري لاعب وسط فريق الجزيرة الإماراتي (مواليد 2004) انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف فريق  الزمالك، اليوم الاربعاء.
ونشر الغديري عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك "الحمد لله والشكر لله، تم تحقيق جزء من أحلام حياتي".

وكشف اللاعب الشاب أنه تعاقد رسميا مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم.

ووجه الغديري الشكر لنجوم الزمالك السابقين، ومدربي قطاع الناشئين في النادي الأبيض: إيهاب أحمد عبد الحليم، وحسين ياسر المحمدي، وإسماعيل يوسف، وعصام مرعي، وتامر عبد الحميد، على التمسك بضمه.
وواصل الغديري "الزمالك تمسك بي وتم الاتفاق على انتقالي إلى صفوف الأبيض، وأتمنى من الله التوفيق".

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