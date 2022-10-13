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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشأت الديهي: مصر رصدت 135 مليار جنيه لمعونة استثنائية لـ9 ملايين أسرة

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن الاقتصاد المصري حقق  هذا العام معدل نمو يقدر بـ6.6%، وحققت قناة السويس 7 مليار دولار، ونجح قطاع النفط في تحقيق فائض بقيمة 5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن مصر تصدر غاز شهريًا بـ600 مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم لمليار دولار شهريًا أي 12 مليار ، كما زادت الصادرات الغير بترولية بقيمة 30%. 


ولفت "الديهي"، خلال تقديمه  ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،   إلى أن مصر رصدت 135 مليار جنيه لإعطاء معونة استثنائية لـ9 مليون أسرة لمدة 6 أشهر ، مشيرًا إلى أن تكافل وكرامة يغطي 20% من عدد سكان مصر 


 وفي سياق آخر قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قمة المناخ المنعقدة في شريم الشيخ من المقرر أن يحضرها 100 رئيس دولة وحكومة، مشيرًا إلى أن هذه القمة عبارة عن حديث تاريخي حقيقي، ولكن الغريب صدور بيان من حزب الخضر المصري بعدم المشاركة في فاعليات قمة المناخ الدولي، بسبب قلقه من مستوى حقوق الناس في مصر.


 وتابع: "أنا والله ما أعرف مين حزب الخضر المصري، ومين رئيسه، هو الحزب ديه بيعمل ايه، أنا لا أسخر ، أنا لا أعلم عن وجود حزب في مصر بهذا الإسم".
 

نشأت الديهي الإقتصاد المصرى بالورقة والقلم تكافل وكرامة قمة المناخ

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