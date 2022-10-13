التخطيط العمراني: انطلقنا في 40 مدينة لتوفير المسكن لكل شرائح المجتمع.. فيديو

أكد دكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أنه انطلقنا في 40 مدينة ضمن المخطط الشامل لتوفير المسكن لكل شرائح المجتمع ونلتزم بتطبيقه .

وقال محمود غيث، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك عدد من المناطق كادت أن تتحول إلى مناطقة متدهورة ومتخلفة تفقد كل سماتها ومميزاتها، وعملية الإعادة نفسها يدركها كل خبير أن هذه الأعمال كنوز تاريخية وإعادة كل مبنى هو تمرين دقيق صعب يتطلب خبرة رفيعة وتكلفة عالية.

يتسم بالخبرات الرفيعة

وتابع ، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن مشروع القاهرة التاريخية فى الترويج للحضارة المصرية الذى يتسم بالخبرات الرفيعة التى تحتوى على شقين فى إعادة الإبداع القديم على ما كان علبه واستحداث عناصر جديدة تتكامل معه في إبداع أكبر.