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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نتوقع تصدير 6 ملايين طن.. الحجر الزراعي: زيادة في الصادرات المصرية

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

أكد أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية لـ الحجر الزراعي، أنه هناك تحديات كثيرة في العالم بسبب التغير المناخي والحرب الروسية الأوكرانية ولوجيستيات الشحن، بما يشير لتواجد انخفاض في مستوى التجارة العالمية على مستوى العالم.

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وقال أحمد العطار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  منذ بداية 2022 حافظنا على مستوى الصادرات بل هناك زيادة معدلات الصادرات المصرية الزراعية وهذا الامر يعتبر إنجاز ".

 

 واكمل احمد العطار :"  العام الماضي حجم الصادرات الزراعية كانت 5.6 مليون طن وفي العام الحالي ارتفعت الصادرات المصرية عن العام الماضي ".

 

وتابع أحمد العطار :"  مصر تمتلك كل المقومات لزيادة حجم الصادرات الزراعية بشكل اكبر"، مضيفا:" نقوم بتصدير المنتجات الزراعية التي يكون لدينا فيها اكتفاء ذاتي، ورقم واحد في الصادرات هي الموالح وتم تصدير مليون و700 الف طن موالح".

 

وأكمل احمد العطار:"  صدرنا العام الحالي 855 الف طن بطاطس حتى الان بزيادة عن العام الماضي بـ 240 ألف طن".

 

 ولفت أحمد العطار :" نتوقع أن يصل حجم الصادرات الزراعية المصرية العام الحالي لـ 6 مليون طن".

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