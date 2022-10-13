أخبار التوك شو| أبوالعينين: مصر المؤسس الأول للبرلمان الأورومتوسطي منذ 15 عاما.. والد عروس الإسماعيلية: بنتى اتضربت في الشارع يوم الفرح لتأخرها ربع ساعة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

محمد أبو العينين: مصر المؤسس الأول للبرلمان الأورومتوسطي منذ 15 عاما

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إنه سافر إلى المغرب لحضور مؤتمر البرلمان الأورو متوسطي بناء على تكليف من رئيس مجلس النواب.

وأضاف أبو العينين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مصر هي المؤسس الأول للبرلمان الأورومتوسطي منذ 15 عاما.

بعد هاتريك اليوم .. أحمد موسى : كنت حزين على محمد صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه كان حزينا جدا على ما يتم مع لاعبنا الدولي محمد صلاح، مشيرا إلى أن محمد صلاح لعب الشوط الثاني من مباراة اليوم وأحرز هاتريك أمام رينجرز.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن عودة محمد صلاح قوية جدا وأحرز 3 أهداف مرة واحدة، منوها أن صلاح عاد بقوة.

والد عروس الإسماعيلية: بنتى اتضربت في الشارع يوم الفرح لتأخرها ربع ساعة..فيديو

أكد والد مها عروس الإسماعيلية، أن “ بنتى اتضربت في الشارع يوم الفرح عشان تأخرت ربع ساعة، وجوزها طلع عند الكوافيرة وضربها بالتليفون في ظهرها وسحلها على السلم وهي نازلة من عند الكوافير”.

وقال والد مها، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه أنا في الوقت ده عارف بنتى عند الكوافير وانا مكنتش معاها وجم قالولي بنتى راحت القسم عشان عريسها ضربها والصحافة اتدخلت وخدوها وراحت القسم",

هدف إنساني .. أول مصري يوثق تبرعه بالأعضاء يوجه رسالة | فيديو

قال حازم النقيب، أول مصري يوثق عقد التبرع بأعضائه، إن خطوة عمل توكيل لتوثيق التبرع بالأعضاء موجودة منذ فترة كبيرة، موضحًا أنه ليس أول شخص في رحلة التوثيق بالتبرع بالأعضاء.

وأضاف حازم النقيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "النهار"، مساء اليوم الأربعاء: "الخطوة دي موجودة من فترة وناس كتير بتجارب عليها".

اتحاد المصريين بالخارج يكشف شروط الحصول على تأشيرة أداء العمرة بـ4400 جنيه.. فيديو

كشف عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج بالمملكة العربية السعودية، حقيقة الحصول على تأشيرة العمرة شاملة الإقامة مقابل 4400 جنيه، موضحا أن وزير الحج والعمرة السعودي أكد ذلك لكن وفق شروط معينة.



ولفت عادل حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن من أبرز شروط الحصول على التأشيرة مقابل 4400 جنيه، أن يحتوي جواز السفر على تأشيرة الاتحاد الأوروبي «شنجن» مفعلة، وتأشيرة المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فضلا عن أن يكون أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن التأشيرة تشمل الإقامة فقط لا تشمل تذاكر الطيران.

ابتسامة الحظ.. ستيفانو ريتشي يحكي عن لقائه بنيلسون مانديلا

أكد مصمم الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي، أن :" نحن جميعا أبناء العاشق الإيطالي للملكة المصرية وأنا أكن احترامًا عظيمًا لرجال مصر لأنهم يقدسون الحياة العائلية و يحبون الموسيقي".

وأضاف ستيفانو ريتشي، خلال حواره ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لدار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي : “الموسيقى فى مصر و إيطاليا مختلفة ولكن الجميع سيسعد بغناء المطرب بوتشيلي الذى وصل إلى الأقصر”.

بعد الموافقة على القانون.. حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة وافقت على قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء؛ وهو الأمر الذي ينتظره ملايين المصريين.

وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن بعض المحظورات التي كانت في قانون التصالح السابق؛ تحولت إلى "إتاحة"، ومنها التعدي على خطوط التنظيم، وتغيير الاستخدام، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة؛ عدا السماح بالتصالح في الأمور المختصة بالسلامة الإنشائية.

الوزراء : مشروع القانون يسمح باستيراد السيارات المستعملة بـ شرط | فيديو

أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لـ مجلس الوزراء، عن مشروع القانون الذي يسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب بأنه سيطبق لمدة 4 أشهر.

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية خلال برنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان مساء الأربعاء، أنه يمكن لمن يستورد سيارة من الخارج تغيير مواصفاتها طلب تغييرها عبر الموقع الإلكتروني.

المطرب العالمي أندريا بوتشيلي: غنيت في الأهرامات وذكرياتي بمصر لا تنسي|فيديو

عبّر المغني الإيطالي العالمي، أندريا بوتشيلي، عن سعادته لوجوده في مصر، وغنائه في حفل اليوبيل الذهبي الـ 50 لدار أزياء ستيفانو ريتشي، مؤكدًا أن لديه ذكريات جميلة ولا تُنسى في مصر.

وقال بوتشيلي، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في تغطية خاصة لحفل اليوبيل الذهبي الـ 50 لأزياء ستيفانو ريتشي، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه غنى في سفح الأهرامات، سابقًا، والتقى بجمهور عظيم هناك.

خبير معلومات يكشف حقيقة حذف بعض الحسابات علي الفيسبوك .. فيديو

قال أحمد طارق خبير أمن المعلومات إن مارك صاحب فيسبوك عندما يقوم بتغير صورته الشخصية تحدث مشكلة وضجة كبيرة حينها بسبب أنه يحب عمل دعاية غير مباشرة، مشيرا إلي أن نقص عدد المتابعين اليوم علي موقع فيسبوك لم يكن حقيقيا والإعداد تظهر غير صحيحة فقط.

واضاف "طارق" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن الفيسبوك يقوم بعملية تصفية وحذف دائمة للحسابات الوهمية التي تقوم بنشر الشائعات غير صحيحة علي الدول.