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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ستيفانو ريتشي يتحدث عن عمله في تصميم الأزياء منذ 50 عامًا .. فيديو

مصمم الأزياء العالمي
مصمم الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي

أكد مصمم الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي، أنه بدأ العمل منذ 50 عامًا وأنه كان يسعى لتحقيق هدف واحد، وهو عرض الأشياء الخاصة به فى سوق صغير للصفوة، وأنه حاول أن يصمم ملابس ذات ذوق خاص للرجال.

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وأضاف ستيفانو ريتشي، خلال حواره ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لدار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي :  ليس بالضرورة لفئة فى غاية الثراء ولكن فئة خاصة والسبب استهداف هذه الفئة، وهو نوعية الخامات التى أبحث عنها و جودتها العالية وتميز التصميمات.

وتابع : وهذا استغرق وقت و مجهود لنقل خبرات العاملين إلى الأجيال التالية، و الالتزام التام بالجودة، و أن هذا لم يستغرق 50 عامًا لكن هناك العديد من الأشخاص لديهم ذوق رفيع، وكان ذلك ترجمة لفكرته الأولى وبعد ذلك قرر أن يكون مشروع عائليًا".

وأوضح :" مشروع عائلي لـ زوجتي كلوديا و أبنائى نيكولاي و فيلبيبو، وأوح أنهم يركزون على الجودة وليس العدد، موضحًا " إذا استهدفتى العدد فلن تصلي إلى الجودة ولآن الناس يقولون إننا علامة تجارية، وانه جمع بين التصميمات الكلاسيك والحديثة".

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