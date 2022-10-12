ستيفانو ريتشي: أمتلك 70 دار أزياء حول العالم وأحترم الرجل المصري

أكد ستيفانو ريتشي، صاحب دار الأزياء الإيطالية الشهيرة، أنه يملك 70 دار أزياء حول العالم، وسيفتح فروعًا جديدة في «روسيا ومدريد وأوزباكستان وهيوستن وتكساس ونيويورك»، لافتًا إلى أن نهر النيل والرجل المصري يستحقان الاحترام، قائلاً: «أنا أكن احترامًا عظيمًا لرجال مصر لأنهم يقدسون الحياة العائلية ويحبون الموسيقى».

وأضاف ستيفانو ريتشي، خلال حواره ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لدار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي : أنه سعيد بوجوده في مصر، لافتا إلى أنه بدأ مشروع الأزياء الخاص به منذ 50 عامًا من خلال عرض مجموعة أزياء متميزة، وذات جودة عالية للصفوة في سوق صغيرة.

وأوضح ريتشي، أن نجاحه استغرق وقتًا من أجل تقديمه أزياء بجودة عالية، ولذا قرّر أن يكون مشرعه عائليًا من أجل الوصول لجودة متميزة؛ وهو الأمر الذي لم يجعله يُركز على كم الإنتاج، مؤكدًا أنه يعمل بنفس الشغف الذي بدأ به مشروعه منذ 50 عامًا.

وتابع ستيفانو ريتشي، أنه يجمع في أزيائه بين الكلاسيك والموضة الجديدة، لافتًا إلى أن تحقيق الجودة في ملابس الرجال أسهل منها في ملابس النساء، مضيفًا: «أنا مصمم إيطالي كلاسيكي ولا أصنع الملابس الجاهزة، والشكر يرجع لثلاثة أشخاص بخصوص الاحتفالية النائب محمد أبو العينين والدكتور زاهي حواس، ووزير السياحة».

ولفت مصمم الأزياء الإيطالي، إلى أنه بدأ الاستعداد لهذا الحدث منذ عام تقريبًا، وقرر تأجيلها احترامًا للشعب الأوكراني؛ وفق قوله، موجهًا الشكر للحكومة المصرية التي منحته هذه الفرصة لإقامة الحفل، وقدمت له الدعم اللازم.

وأشار المصمم ستيفانو ريتشي، إلى أنه جاء إلى مصر بصحبة 500 شخص من إيطاليا ودول العالم، متابعًا: «هذا الحدث عالمي، وحبي لمصر بدأ قبل 25 عامًا؛ نشرت كتاب خاص بعنوان الأقصر بالتعاون مع زاهي حواس، وطبعت منه 1000 نسخة».



