أحمد موسى: 400 من أثرياء العالم حضروا حفل ستيفانو ريتشي بالأقصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحدث الأسطوري لمصمم الازياء العالمي ستيفانو ريتشي، صاحب دار الأزياء الإيطالية الشهيرة، جاء إلى مصر بناء على دعوة خاصة من صديقه المقرب النائب محمد أبو العينين .



وأشار موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الحفل ضم أهم الشخصيات في العالم، ومنها الأثرياء، الذين جاءوا الأقصر واستمتعوا بالآثار المصرية القديمة.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن 400 شخص من أثرياء العالم حضروا حفل ستيفانو ريتشي دار الأزياء العالمية بالأقصر.

30 طائرة خاصة

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "حضر مع ستيفانو ريتشي إلى الأقصر 30 طائرة خاصة، و32 صحفيا عالميا، و400 شخصية عالمية".

وأشار أحمد موسى : "صاحب فكرة الحفل هو النائب محمد أبو العينين"، موضحا: "النائب محمد أبو العينين صديق لـ ستيفانو ريتشي مصمم الأزياء العالمي ومؤسس دار أزياء ستيفانو ريتشي العالمية"، مؤكدا: “ستيفانو ريتشي بيحب مصر جدا”.