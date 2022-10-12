عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: 400 من أثرياء العالم حضروا حفل ستيفانو ريتشي بالأقصر

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحدث الأسطوري لمصمم الازياء العالمي ستيفانو ريتشي، صاحب دار الأزياء الإيطالية الشهيرة، جاء إلى مصر بناء على دعوة خاصة من صديقه المقرب النائب محمد أبو العينين .


وأشار موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن  الحفل ضم أهم الشخصيات في العالم، ومنها الأثرياء، الذين جاءوا الأقصر واستمتعوا بالآثار المصرية القديمة.

txt

ستيفانو ريتشي: أمتلك 70 دار أزياء حول العالم وأحترم الرجل المصري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن 400 شخص من أثرياء العالم حضروا حفل ستيفانو ريتشي دار الأزياء العالمية بالأقصر.

30 طائرة خاصة

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "حضر مع ستيفانو ريتشي إلى الأقصر 30 طائرة خاصة، و32 صحفيا عالميا، و400 شخصية عالمية".

وأشار أحمد موسى : "صاحب فكرة الحفل هو النائب محمد أبو العينين"، موضحا: "النائب محمد أبو العينين صديق لـ ستيفانو ريتشي مصمم الأزياء العالمي ومؤسس دار أزياء ستيفانو ريتشي العالمية"، مؤكدا: “ستيفانو ريتشي بيحب مصر جدا”.

 

النائب محمد أبو العينين 30 طائرة خاصة ستيفانو ريتشي الإعلامي أحمد موسى أثرياء العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

ترشيحاتنا

من هنا بدأ الكلام.. الفيديو المتسبب في شائعة زواج منى عراقي وأيمن رشوان

صلاح بديلًا.. ليفربول يتعادل مع رينجرز في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

برشلونة يتقدم بهدف على إنتر ميلان في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

مش 4000 .. تكلفة العمرة الاقتصادية من 22 لـ27 ألف جنيه

النواب يكشف موقف المواطنين الحاصلين على نموذج 10 بعد قانون التصالح الجديد

عروس الإسماعيلية: كنت قاعدة مع عيلة كلها جحود ومفيش بقلبهم رحمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. مخبوزات شهية ولذيذة

بعد صورتها الجديدة .. إطلالات مايا دياب تضعها في مرمى انتقاد الجمهور

بفستان لافت.. نسرين أمين تنشر صورة بإطلالة أنيقة |شاهد

تسبب التسسم والوفاة.. الصحة السعودية تحذر من الإنفلونزا الموسمية | تفاصيل

فيديو

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

“خناقة التختة الأولى”.. سيدتان تقتحمان مدرسة في الغربية والمديرية تحقق |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ