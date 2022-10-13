لمتوسطي الدخل.. 5 سيارات مستعملة لا يزيد سعرها عن 120 ألف جنيه..صور

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من أنواع السيارات المختلفة، التي تناسب جميع فئات المجتمع المصري واحتياجاته، حيث تمتلك هذه الطرازات مميزات وتكنولوجيات تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات وتعمل علي راحة السائق والركاب عند السفر .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات مستعملة لا يزيد سعرها عن 120 ألف جنيه :

1-تويوتا كورولا موديل 2000

تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 2000علي محرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوه قدرها 92 حصان ،وعزم أقصي للدوران 150 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

تقدم سيارة تويوتا كورولا موديل 2000 بسعر يبدأ من 81 ألف جنيه، ويصل إلي 114 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

تويوتا كورولا موديل 2000

2-هيونداي فيفا موديل 2008

تمتلك سيارة هيونداي فيفا موديل 2008 محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه قدرها 94 حصان، وعزم اقصي للدوران 125 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال، وسعة خزان الوقود 45 لتر .

تبدأ أسعار سيارة هيونداي فيفا موديل 2008 من 90 ألف جنيه، وتصل إلي 109 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

هيونداي فيفا موديل 2008

3-فيات بونتو موديل 2012

زودت سيارة فيات بونتو موديل 2012 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوه قدرها 69 حصان، وعزم اقصي للدوران 102 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

تأتي سيارة فيات بونتو موديل 2012 بسعر يبدأ من 92 ألف جنيه، ويصل إلي 109 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

فيات بونتو موديل 2012

4-جيلي امجراند 7 موديل 2013

تحصل سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2013 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوه قدرها 107 حصان، وعزم اقصي للدوران 140 نيوتن/ متر، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 165كم/ ساعة ، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

تتوافر سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2013 بسعر يبدا من 86 ألف جنيه، ويصل إلي 114 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

جيلي امجراند 7 موديل 2013

5-هيونداي فيرنا موديل 2008

تستمد سيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوه قدرها 94 حصان، وعزم اقصي للدوران 125 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

هيونداي فيرنا موديل 2008



يتراوح سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 من 90 ألف جنيه، الي 111 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .