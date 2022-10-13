طارق الشناوي: عادل إمام ضحكة مصر والعالم العربي الأولى

أكد الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، أن الفنان الكبير و الزعيم عادل إمام هو ضحكة و سعادة المصريين و العالم العربي، الأولى.

وأضاف طارق الشناوي، خلال حواره ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، أنه يجب أن نرفع القبعة لـ عادل أمام الذى قدم الكثير، ولا يستطيع أحد أن يقدم ما قدمه الزعيم.

ولفت إلى أن أى دور قام به الزعيم تسبب فى سعادة المصريين، وكشف أن عادل يمثل بـ جدية، و الجمهور يشعر بما يقوم به الزعيم.

وأشار إلى أن مسرحية شاهد ما شفش حاجة، كانت بداية عادل إمام الكوميدية، وأن المسرحية كان بها بعض الأشياء التى قدمها الزعيم لم تكن مكتوبة فى المسرحية، منها لقطة الزجاجة الغازية.

وأوضح أن الأعمال التى قدمها الزعيم مازالت مؤثر فى الجميع، وأن الزعيم عادل إمام رغم مرور التاريخ يظل هو وفى مكانة بعيدة عن غيره.