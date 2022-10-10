طارق الشناوي عن اتهام روائي بالإساءة لـ أحمد زكي: ما كتبه حقيقة.. فيديو

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمة اتهام الكاتب والروائي محمد توفيق بالإساءة للفنان الكبير الراحل أحمد زكي ووالدته في كتابه "أحمد زكي 86".

وقال الناقد الفني طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الكاتب محمد توفيق رجل محترم وناجح جدا ودقيق في كتاباته"، لافتا: "كتب محمد توفيق السابقة كانت عبارة عن توثيق لزمن".

وأشار: "الجزء النفسي العميق داخل أحمد زكي تجاه السيدة والدته كان مؤثر عليه"، موضحا: "الفنان أحمد زكي ظل متأثرا بهذه الفترة".

وأوضح: "ما كتبه الكاتب محمد توفيق حقيقي وهو ما قاله الفنان أحمد زكي كثيرا، والكاتب عادل حموده ذكر وقائع تفصيلية من داخل المستشفى توضح ذلك"، مؤكدا: “الكاتب كان قريب من الفنان في أيامه الأخيرة”.

