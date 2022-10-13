طارق الشناوي: محمود حميدة أكثر الفنانين صراحة

أكد الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، أنه يري أن فيلم الحريف لـ الزعيم عادل أمام من أهم الأفلام التى شارك فيها، ولكن الزعيم لم يحب فيلم الحريف رغم تميزه.

وأضاف طارق الشناوي، خلال حواره ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، أن عادل إمام ينظر لـ الأرقام الخاصة بالأعمال، ولكن هناك نجوم آخري لان تنظر لـ ارقام و إيرادات الأفلام، ولكن نتظر لـ الدور.

ولفت إلى أن الفنان محمود حميدة، هو الآخر من الفنانين التى صرحت بـ أشياء لم يتوقعها أحد منها أنه صرح فى عزه أنه ليس نجم شباك.

وأشار إلى أن حميد بتحدث بصراحة كبيرة جدًا ولا يستطيع أحد أن يتحدث بصرحة حميدة، حميدة من أخف النجوم ظلًا.

ولفت إلى أن هناك نجوم كثيرة قتلت فنيًا من أجل أن تصبح نجوم شباك ولكن حميدة صرح بأنه ليس نجم شباك، وأن حميدة لم يحرص على أن يكون اسمه فى بداية أى عمل يشارك فيه.