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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد انطلاقه.. تعرف على إصدارات القومي للترجمة بمعرض زايد للكتاب

معرض زايد للكتاب
معرض زايد للكتاب

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمعرض زايد للكتاب في دورته الثامنة والذي يستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.

و‎يشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة من أهم وأحدث إصداراته منها :”دليل علم النفس الإيجابي”،”جغرافيا الوقت “،”نحن ذوات إنسانية”،”السياسة الأخلاقية”،”بنية الشخصية”،”نظرية المعرفة”،”اللسانيات”،”عقولنا تتحدث”،”تقنيات مونتاج السينما والفيديو”.

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بالصور.. قطاع شئون خدمة المجتمع بجامعة عين شمس يزور معرض "تراثنا"

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السعودية تشارك في الدورة الرابعة من معرض تراثنا للحرف بالقاهرة

بالاضافة إلى ،”استفزازات فلسفية”،”الذهن الاَلة”،”معنى الوجود الإنساني”،”الكون والفساد”،”فلسفة تاريخ الفن”،” تاريخ مختصر الكون “،”عقل الحيوان “،”النباتات و المخ البشري”،الإنقراض السادس:تاريخ لا طبيعي”،”عصر العلم”،”أنثربولوجيا الطعام و الجسد”،”نهب الفقراء”،”مشاعر تصنع تاريخًا”،”المائة عام القادمة”،”فهم العلاقات الدولية”،”السياسة”.

كذلك أعملال أخرى مثل: ”القضاء على الجوع “،”فهم التنمية المستدامة”،”العمل مع الشباب”،”نظرية التطورالاقتصادي”،جغرافيا السياسة في روسيا”،”متاهات :إستطلاعات في التاريخ النقدي للأفكار”،”روسيا و الغرب-لمن الغلبة”،”المناظرة الكبرى”،”العقد الأحمر”،”الحكومة الصالحة”،”المشاع”،”موسكو-القاهرة”،”محنة الإرهاب”،”فجر الثقافة البشرية”،”الأنثربولوجيا في مصر 1900-1967″،”مدخل إلى الإيدلوجيات السياسية”.

وكتب أخرى وهي: ”الغصن الذهبي”،”تفسير سفر الأمثال وشرحه بالعربية”،”بين الحرية و الإنسانية و القدر الالهي في الفكر الإسلامي”،”المحتوى في علم الكلام:من التراث العربي اليهودي”،”الكنيسة المصرية وقادتها من العصر العثماني وحتى الوقت الحاضر”،”العقيدة و الشريعة في الإسلام”،”الأرض الحمراء”،”حياة مشاهير الفراعنة”،”نور من الظلام”،”ناصر”و”ما الحياة:كيف تدب الروح في الكيمياء”

مصر التنمية المستدامة القومي للترجمة الثقافة القاهرة السعودية

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