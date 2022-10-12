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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تشارك في الدورة الرابعة من معرض تراثنا للحرف بالقاهرة

صدى البلد

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي بمقر السفارة، وفديّ كل من هيئة التراث بوزارة الثقافة، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، على هامش مشاركة المملكة في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، المُنعقد حاليًا بالقاهرة.

ونوّه السفير نقلي خلال اللقاء بمشاركة الوفدين في معرض "تراثنا"، لإبراز الهوية الخاصة التي تعكس تراث المملكة الثقافي والفني، مؤكدا اهتمام المملكة بالنهوض بالثقافة والفنون بمختلف قطاعاتها في ظل رؤيتها الطموحة.

 فيما استعرض وفدا هيئة التراث بوزارة الثقافة، والمعهد الملكي للفنون التقليدية من جانبهما، البرامج والأنشطة المتنوعة التي يقدمانها لزوّار معرض "تراثنا".

 وفي نهاية اللقاء تسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، هدية تذكارية بهذه المناسبة.

 ضم وفد هيئة التراث بوزارة الثقافة كلاً من مدير عام قطاع الحرف في الهيئة الدكتورة داليا اليحيى، ومدير إدارة البحث والتوثيق في قطاع الحرف المهندس فارس بغلف، فيما ضم وفد المعهد الملكي للفنون التقليدية كلاً من مدير إدارة التميز والجودة في المعهد الدكتورة نادية الحميد، ومدير ادارة التنمية والتواصل المجتمعي مها العريفي.

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