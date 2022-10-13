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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. ساندى علي تثير ضجة بإطلالة من باريس|شاهد

ساندى على
ساندى على

نشرت  الفنانة ساندي علي التونسية، مجموعة من صور الحديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل انستجرام من خلال عطلتها الصيفية من باريس.

 

وظهرت الفنانة ساندي علي بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية فستان باللون الفوشيا مكشوف الظهر والاكتاف.

 

وانتعلت حذاء ذات الكعب العالى باللون الاسود ياخذ شكل الفراشة وهو ما تماشى مع اطلالتها.

واستكملت اطلالتها بنظارة شمس وهو ما جعل اطلالتها انيقة ومثيرة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ساندي علي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها و الغير مبالغ فيها.

 

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ساندي علي الفنانة ساندي علي عطلتها الصيفية تونسية الفنانة ساندي التونسية

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