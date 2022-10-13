اليوم.. الغرفة التجارية بالإسكندرية تحتفل بمرور مائة عام على إنشائها

تحتفل الغرفة التجارية في الإسكندرية اليوم الخميس بذكرى مرور 100 عام على إنشائها، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء اتحادات الغرف التجارية بالمنطقة العربية والإفريقية والأوروبية ورؤساء عدد من المنظمات الاقتصادية الدولية، وأكثر من 1000 من كبار رجال الأعمال من مختلف دول العالم.

وأشارت الغرفة التجارية إلى أنه من المقرر أن تشهد الاحتفالية عددا من جلسات العمل لبحث واستعراض دور الغرف التجارية علي المستوي العالمي في مواجهة الاحداث والمتغيرات العالمية ويشارك فيها العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الاردن والشيخ خليفة بن جاسم أل ثاني رئيس غرفة قطر وجورج فيشر رئيس شبكة الغرفة العالمية وفارس علامي مؤسس والرئيس التنفيذي للادارة الاستراتيجية العالمية والدكتورة غنوة جالوول الرئيس التنفيذي لتورش سال والسفير جوردي دومينجو القنصل الرئيسي لهيئة التحكيم والترويج التجاري الدولي وفريدريك رونال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة مارسيليا ويدير الجلسة الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والإفريقية والأورومتوسطية.

كما تم تخصيص الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر لاستعراض رؤية القطاع الخاص حول التغيرات المناخية والاهمية الدولية لقمة المناخ التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ الشهر المقبل ويشارك فيها الدكتور عصام وهبة وكيل كلية الهندسة جامعة الاسكندرية وصلاح الدين مزوار مؤسس ورئيس قريتم للاستشارات والاستثمار ولبني قاروم رئيس المنتدي الافريقي للطاقة المتجددة وعبد اللطيف افيلال رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالاسكامي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة وتطوان والحسيمى والدكتور حلمي ابو العيش رئيس مؤسسة سيكم ويديرها انور زيباوي الرئيس التنفيذي للاسكامي.

ويشهد اليوم الثاني من الاحتفالية منتدي لسيدات اعمال البحر الابيض المتوسط، ودور موانيء البحر الابيض المتوسط في التجارة العالمية ويحاضر فيها الفريق كامل الوزير وزير النقل ويشارك فيها كارلا سالفادو نائب رئيس ميناء برشلونة والدكتور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق بحري اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ويديرالجلسةالدكتورخالدحنفيامينعاماتحادالغرفالعربية.

وكانت غرفة الاسكندرية قد انشأت في وقت كانت المدينة في اشد الحاجة الي كيان قوي قادر علي مواجهة التحديات التي يواجهها التجار نتيجة انشاء الجاليات الاجنبية غرفا تجارية خاصة بهم تدافع عن مصالحهم وتروج لمنتجاتهم ليس فقط في السوق المحلية ولكن في الاسواق الخارجية ايضا، ولتكون الغرفة بديلا عن نظام تجاوزه الزمن وهو تعيين شهبندر تجار او ما كان يطلق عليه في زمانها "سر تجار" للمدينة يكون مسئولا عن الدفاع عن مصالح تجار المدينة.

وقد استطاعت الغرفة علي مدي تاريخها والذي يمتد الي قرن من الزمان، مسايرة النهضية الاقتصادية المصرية منذ بدايتها، فقد عملت في ميادين التجارة والصناعة سواء علي المستوي التشريعي اوالمؤسسيبالاضافة الي دور اجتماعي غاية في الاهمية مكنها بالفعل من تبوء مكانة مرموقة علي جميع الاصعيدة.

فانطلاق افكار انشاء اتحاد للغرف التجارية المصرية خرجت من مدينة الاسكندرية في بداية ثلاينيات القرن الماضي لخدمة جميع الاقليم المصرية. وكذلك الحال يالنسبة للمساهمة في انشاء اتحاد غرف دول البحر الابيض المتوسط (اسكامي) وكذلك بالنسبة لاتحاد الغرف العربية في اوائل الخمسينات بهدف تنمية العلاقات العربية الاقليمية .. واخيرا اطلاق مبادرة انشاء اتحاد للغرف الافريقية في العقد الاخير من القرن الماضي بهدف تحقيق المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي.