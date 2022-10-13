عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع جديد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

تراجع جديد في أسعار
تراجع جديد في أسعار الذهب العالمية

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة في سعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 04.20 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1675.50 دولار.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تقليدياً وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يقلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يدر عائداً ثابتاً.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة 12.30 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن تسجل 8.1% على أساس سنوي في سبتمبر، ما قد يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة مرة أخرى.

وانخفضت الفضة في العقود الفورية 0.5% إلى 18.96 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.2% إلى 881.63 دولار، والبلاديوم 0.1% إلى 2138.43 دولار.

أسعار الذهب اليوم الخميس 13-10-2022

أخبار العالم | تراجع كبير في سعر الذهب والدولار .. السعودية ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب قرار "أوبك+"

الذهب أخبار أسعار الذهب أخبار الذهب اليوم أسعار الذهب أسعار الذهب اسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

السماح له باللعب.. مفاجأة جديدة فى غرامة كهربا للزمالك

بـ 3 ملايين و500 ألف جنيه .. حقيقة بيع شقة سمير صبري

عجن العربيات.. ضبط سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري|فيديو

مفاجأة عن سداد عقوبة كهربا.. وقيمة عقد رعاية الأهلي.. فيديو

بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب

ترشيحاتنا

بـ مسيرت إيرانية.. قصف جوي يستهدف العاصمة الأوكرانية

حرب التصريحات.. بوتين: ما يقوض الأمن في آسيا هو الوجود الأمريكي

تراجع جديد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 13-10-2022

مائل للبرودة فى أول الليل.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم الخميس 13-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الميكروبات بتخاف منه.. هاني الناظر ينصح بتناول هذا المشروب

مصمم أزياء ينتقد فستان شيرين عبد الوهاب | لسبب غير متوقع

طريقة عمل فتة فريك بالموزة.. غير تقليدية و شهية

طبيب يحذر هذه الفئات من الجلطات فترات تغيير الفصول| تفاصيل

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ