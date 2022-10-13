تراجع جديد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة في سعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 04.20 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1675.50 دولار.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تقليدياً وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يقلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يدر عائداً ثابتاً.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة 12.30 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن تسجل 8.1% على أساس سنوي في سبتمبر، ما قد يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة مرة أخرى.

وانخفضت الفضة في العقود الفورية 0.5% إلى 18.96 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.2% إلى 881.63 دولار، والبلاديوم 0.1% إلى 2138.43 دولار.