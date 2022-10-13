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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

“خريجي الأزهر” تشارك في اجتماع مجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض

صدى البلد

يشارك الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في الاجتماع الرابع لمجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الإسلامي - الدورة الرابعة عشر بالرياض.

يعقد الاجتماع على مدار اليوم وغدا بالعاصمة الرياض.

ويشارك الدكتور محمد المحرصاوي، في الاجتماع بصفته ممثلا لدول شمال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يتابع الاجتماع قرارات مجلس الأمناء، وتقارير المكاتب الفرعية والمرسلين، كما يناقش برنامج العمل في الفترة القادمة، وغير ذلك من الموضوعات المهمة.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة للندوة العالمية هي هيئة إسلامية عالمية متخصصة في شئون الشباب المسلم وتعمل على تقويم فكره وسلوكه، وتتبنى قضاياه وتعمل على ترسيخ مبدأ الاعتزاز بالإسلام لدى الشباب المسلم وترسيخ الفكر الوسطي المعتدل إلى جانب الاهتمام بالطلاب الموهوبين ورعايتهم، وتوجيه جهودهم لخدمة مجتمعاتهم.

محمد المحرصاوي الندوة العالمية للشباب الإسلامي

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