نوران جوهر ونور الطيب تتأهلان لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

تأهلت كل من نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا ونور الطيب المصنفة السادسة عالميًا إلى دور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، والتي تستضيفها ولاية فيلادلفيا الأمريكية في الفترة من 8 حتى 15 أكتوبر الجاري، بمجموع جوائز 362,754 دولار امريكي.

واستطاعت نوران جوهر التأهل لدور نصف النهائي بعد فوزها على زميلتها روان العربي بنتيجة (3-1) في مباراة استمرت لمدة 59 دقيقة، بواقع نقاط: (8-11), (11-4), (12-10), (12-10).

بينما نجحت نور الطيب في التأهل لدور نصف النهائي بعد فوزها على الأمريكية أماندا صبحي المصنفة الرابعة عالميًا بثلاثة اشواط نظيفة في مباراة استغرقت 33 دقيقة، بواقع نقاط (11-5), (11-7), (11-8).

وتستكمل اليوم مباريات دور ربع النهائي حيث تلتقي نور الشربيني المصنفة الثالثة عالميًا مع مواطنتها سلمى هاني المصنفة ال 13 عالميًا، كما تلعب الأمريكية صابرينا صبحي المصنفة الـ 20 عالميًا مع النيوزيلاندية جولي كينج المصنفة الخامسة عالميًا.