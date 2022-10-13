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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فوتوشوب.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

الفنانة:إنجي المقدم
الفنانة:إنجي المقدم

شاركت الفنانة،إنجي المقدم،جمهورها،بأحدث إطلالاتها،ونشرت مجموعة صور جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت المقدم،معلقة عبر صورها:"لما مامتك تعملك فوتوشوت فى البيت .. فوتوشوت من تصميمي و إخراجى و تصويري و تقديمى و كله كله".
 

 

ويذكر ان قالت الفنانة إنجي المقدم، إن فكرة التجهيز للمناسبات او التغيير "نيولوك" بشكل عام متعب ومكلف جدا بالنسبة للسيدات، مقارنة بالرجال.


أضافت "إنجي المقدم" خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "dmc"، أن التغيير مأساة عند الفنانات وبه تفاصل كثير، أما الفنانين عكسه تماما لاتطلب شئ إلا حلاقة الذقن وتسريح الشعر وتغيير البدلة فقط.

 

جرأة في التغيير

وأشارت "إنجي المقدم" إلى أنها عندنا تذهب إلى مناسبة تقوم بعمل أشياء كثيرة جدا لتجهيز الملابس والمكياج، وفي بعض المناسبات تاخذ وقت كبير من أول اليوم لاخره، وهناك جرأة في التغيير مثل لون الشعر ولكنها ليست من هذه الشخصيات الجريئة.

إطلالات إنجي المقدم اعمال انجى المقدم انجى المقدم

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