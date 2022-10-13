عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احتفالات ولقاءات.. رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم جولته الرعوية بأمريكا

الدكتور القس إندريه
الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

اختتم رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، الدكتور القس أندريه زكي، جولته الرعوية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي التقى خلالها عددًا من قادة الكنائس الإنجيلية العربية، ومنظمات المجتمع المدني الدولية، كما زار رئيس الإنجيلية عددًا من الكنائس الإنجيلية العربية في عدة ولايات مختلفة. 

وتضمنت جولة رئيس الطائفة، زيارة الكنيسة العربية بكاليفورنيا، والتي التقى خلالها بالقس أمير شوقي، راعي الكنيسة، وقدم كلمة روحية لشعب الكنيسة العربية بكاليفورنيا، كما شارك رئيس الطائفة في احتفال افتتاح الكنيسة العربية بفيكتور فيل، بحضور شعب الكنيسة، والقس برسوم سند، راعي الكنيسة، وعدد من قادة الكنائس بولاية كاليفورنيا.

وفي بايون - نيو جيرسي شارك رئيس الطائفة في احتفال كنيسة حياة المسيح بمناسبة مرور ١٥ سنة على إنشائها، بحضور القس جيم فوزي، راعي الكنيسة، كما قام الدكتور القس أندريه زكي بإلقاء كلمة روحية لشعب الكنيسة المسيحية العربية في إيست برونزويك نيو جيرسي ، وذلك بحضور القس يوثام بطرس، راعي الكنيسة.

كما التقى رئيس الطائفة الإنجيلية خلال جولته بعدد من قادة الكنائس العربية، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لإعداد مؤتمر الكنائس العربية، والذي من المقرر أن يتم تنظيمة العام القادم، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من قادة وقسوس وخدام الكنائس الإنجيلية العربية بشرق الولايات المتحدة الأمريكية.

 وشملت جولة رئيس الطائفة في بداية زيارته بالولايات المتحدة الأمريكية، الاحتفال بمرور ٤٠ عامًا للدكتور القس هشام كامل، خادمًا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية العربية "وتيير كاليفورنيا" بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام بلوس أنجلوس والساحل الغربي، وعدد من قادة الكنائس الإنجيلية العربية بالولايات المتحدة الأمريكية.

رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس إندريه زكي جولة رعوية الولايات المتحدة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

بعد رفضه حضور التحقيق.. الاتحاد البوليفي لصدى البلد: معاقبة سافيو في حالة وحيدة

أحمد شوبير: الأهلاوية قلقانين من مباراة السوبر أمام الزمالك

بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب

ولادي قالولي متتجوزيش في السر تاني.. منى عراقي تنفي ارتباطها بـ أيمن رشوان

تغير ملامح رحاب الجمل من أحدث ظهور لها.. شاهد

فرج عامر: الزمالك يتعاقد مع لاعب الجزيرة الإماراتي.. والتوقيع الشهر المقبل

مشهد بديع.. صور الشهداء تحلق في سماء حفل تخرج الكليات العسكرية| فيديو

ترشيحاتنا

حارس عقار الراحل سمير صبري ينفي بيع منزل الفنان بعد وفاته| فيديو

جيش إسرائيل في ورطة.. فضيحة بمستودع الطوارئ وصفقة 1000 شاحنة من أمريكا

توفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب بالقاهرة.. تفاصيل

إمكانية التقسيط على 3 سنوات.. إجراءات التصالح في مخالفات البناء

4 جنيهات فى الشهر .. خالد الغندور يؤيد تشفير الدوري المصري

طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى بدون إفراط.. مشروب قاتل تناوله يُعرّضك لـ 7 أنواع من السرطان

الصورة الاولي لـ سلوي عثمان من مسلسل رمضان كريم 2

بنوع خارق من التوابل.. احم نفسك من تليف الكبد

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

فيديو

مش عارفة أنام وأعيش.. منى عراقي ترد على خبر زواجها من أيمن رشوان

انخفاض كبير في درجات الحرارة واضطرابات جوية السبت المقبل

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ