احتفالات ولقاءات.. رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم جولته الرعوية بأمريكا

اختتم رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، الدكتور القس أندريه زكي، جولته الرعوية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي التقى خلالها عددًا من قادة الكنائس الإنجيلية العربية، ومنظمات المجتمع المدني الدولية، كما زار رئيس الإنجيلية عددًا من الكنائس الإنجيلية العربية في عدة ولايات مختلفة.

وتضمنت جولة رئيس الطائفة، زيارة الكنيسة العربية بكاليفورنيا، والتي التقى خلالها بالقس أمير شوقي، راعي الكنيسة، وقدم كلمة روحية لشعب الكنيسة العربية بكاليفورنيا، كما شارك رئيس الطائفة في احتفال افتتاح الكنيسة العربية بفيكتور فيل، بحضور شعب الكنيسة، والقس برسوم سند، راعي الكنيسة، وعدد من قادة الكنائس بولاية كاليفورنيا.

وفي بايون - نيو جيرسي شارك رئيس الطائفة في احتفال كنيسة حياة المسيح بمناسبة مرور ١٥ سنة على إنشائها، بحضور القس جيم فوزي، راعي الكنيسة، كما قام الدكتور القس أندريه زكي بإلقاء كلمة روحية لشعب الكنيسة المسيحية العربية في إيست برونزويك نيو جيرسي ، وذلك بحضور القس يوثام بطرس، راعي الكنيسة.

كما التقى رئيس الطائفة الإنجيلية خلال جولته بعدد من قادة الكنائس العربية، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لإعداد مؤتمر الكنائس العربية، والذي من المقرر أن يتم تنظيمة العام القادم، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من قادة وقسوس وخدام الكنائس الإنجيلية العربية بشرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وشملت جولة رئيس الطائفة في بداية زيارته بالولايات المتحدة الأمريكية، الاحتفال بمرور ٤٠ عامًا للدكتور القس هشام كامل، خادمًا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية العربية "وتيير كاليفورنيا" بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام بلوس أنجلوس والساحل الغربي، وعدد من قادة الكنائس الإنجيلية العربية بالولايات المتحدة الأمريكية.