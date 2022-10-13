حق الشعب.. إزالة 66 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في بني سويف

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ ـ20 لإزالة التعديات التي بدأت" السبت الماضي "تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراض الدولة.

وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب ،من خلال إزالة كافة صور التعديات ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وصرح المحافظ_بحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة_أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات وصل إلى 66 حالة إزالة، موزعة بواقع(65 تعد بالبناء على أملاك دولة بمساحة 11 ألف و638متراً + حالة تعد علي قيراط أرض زراعية) وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة وحتى الثلاثاء الماضي.

وأكد المحافظ، أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المُستردة ،مع التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، يتم تنفيذها على 3 مراحل ، والتي بدأت بالمرحلة الأولى في شهر أغسطس الماضي ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 460حالة، وتلتها المرحلة الثانية وجرى تنفيذها في الفترة من 9 إلى 29 سبتمبر الماضي ، وتم خلالها إزالة 413 حالة تعد ، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي يتم تنفيذها حالياً ،و تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.