4 جنيهات فى الشهر .. خالد الغندور يؤيد تشفير الدوري المصري

وافق الاعلامي خالد الغندور على مقترح تشفير مباريات بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 نظير 50 جنية بشكل سنوي.

كان محمد عادل المشرف على الكرة بـ المقاولون العرب قال : أؤيد تشفير مباريات الدوري مقابل 50 جنيه سنويًا، هذا سيُدر أكثر من 2.5 مليار للشركة الراعية، وبالتالي تستطيع منح جوائز مالية للأندية

قال خالد الغندور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : تشفير مباريات الدوري الجديد نظير ‎50 جنية فى السنة ولا حاجة ما يساوى 4 جنية فى الشهر ويعتبر ولا حاجة لمشجع كرة القدم.

‎جماهير الكرة المصرية مشتركة في قناة بى ان سبورت لمتابعة الدوريات الاوروبية.

أضاف : تشفير الدوري المصري نظير 50 جنيه سنويا يساهم فى مساعدة الأندية وتطوير الكرة المصرية بشكل عام



10 محظورات

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب عن 10 محظورات خاصة بالجماهير في مباريات الدوري الممتاز المقرر انطلاق منافساته يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم 18 أكتوبر الجاري على أن ينتهي يوم 30 يونيو عام 2023.

وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب إقامة 4 جولات من الدوري المصري أثناء كأس العالم.

ونجحت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب في الحصول على موافقة الجهات الأمنية من أجل زيادة عدد الجماهير لـ 6 آلاف مشجع.

وشددت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب علي رش أرضية الملعب قبل كافة المباريات وكذلك شددت على استحداث تصميم جديد لدرع الدوري المصري.

ووضعت أيضا رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب جوائز مالية وفردية للهدافين وافضل اللاعبين مع نهاية الموسم.

محظورات أعلنت عنها رابطة الأندية المحترفة

1- الليزر والألعاب النارية.

2- السجائر والسجائر الإلكترونية والمداوخ.

3- أدوات الشحن والبطاريات.

4- الأبواق.

5- الأدوات الحادة والأسلحة والمتفجرات.

6- العبوات والأكواب المعدنية والزجاجية.

7- الأدوات العنصرية مثل القمصان والأعلام.

8- المواد الإعلانية والترويجية.

9- عصا السيلفي.

10- طائرات الدراون .

فى المقابل قامت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بوضع بنود فى لائحة العقوبات لمجابهة المشاغبين لدى الخروج عن النص .

أبرز بنود لائحة العقوبات التي أقرتها رابطة الأندية المحترفة المصرية :



أي شخص يستخدم إشارات أو شعارات أو حركات (سياسية / دينية / عنصرية) فى مباريات الدوري العام المصري الممتاز لموسم 2022-2023 سيتم إيقافه 5 مباريات و غرامة مالية 50 ألف جنيه

‏عقوبة عدم رش الملعب بعد الاحماء وبين شوطي اللقاء فى مباريات الدوري العام المصري الممتاز لموسم 2022-2023 هى 20 ألف جنيه.

‏في حالة ارتكاب اى فعل من شانه اثارة الجماهير يتم إقرار عقوبة الإيقاف 4 مباريات وغرامة مالية 100 ألف جنيه.

‏عقوبة نزول أحد من اللاعبين الاحتياطيين أو الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية أرض الملعب بدون إذن (للتهنئة – الاعتراض – التهدئة) إيقاف مباراة و غرامة مالية 20 ألف جنيه

‏عقوبة في حالة اقتراب أحد الاجهزة الفنية او احد اللاعبين من منطقة مراجعة الحالات على الشاشة " حكم الفيديو " او مغادرة المنطقة الفنية للاعتراض على قرار الحكام إيقاف مباراة و غرامة مالية 5 آلاف جنيه.

‏ استقدام الحكام الأجانب بشرط موافقة الاتحاد في حالة طلب أى نادٍ تعيين حكام أجانب أي مباراة مشارك فيها ووافق الاتحاد على تلبية طلبه يلتزم هذا النادى بسداد تكاليف استدعاء الحكام و بدلات التحكيم و الانتقالات والإقامة الخ بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بأسبوعين على الأقل