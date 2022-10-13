عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 جنيهات فى الشهر .. خالد الغندور يؤيد تشفير الدوري المصري

خالد الغندور
خالد الغندور

وافق الاعلامي خالد الغندور على مقترح تشفير مباريات بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 نظير 50 جنية بشكل سنوي. 

كان محمد عادل المشرف على الكرة بـ المقاولون العرب قال : أؤيد تشفير مباريات الدوري مقابل 50 جنيه سنويًا، هذا سيُدر أكثر من 2.5 مليار للشركة الراعية، وبالتالي تستطيع منح جوائز مالية للأندية

قال خالد الغندور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : تشفير مباريات الدوري الجديد نظير ‎50 جنية فى السنة ولا حاجة ما يساوى 4 جنية فى الشهر ويعتبر ولا حاجة لمشجع كرة القدم.
‎جماهير الكرة المصرية مشتركة في قناة بى ان سبورت لمتابعة الدوريات الاوروبية.

أضاف : تشفير الدوري المصري نظير 50 جنيه سنويا يساهم فى مساعدة الأندية وتطوير الكرة المصرية بشكل عام 
 

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

على طريقة كهربا .. لاعب آخر مهدد بالإيقاف والغياب عن الأهلي

10 محظورات

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب عن 10 محظورات خاصة بالجماهير في مباريات الدوري الممتاز المقرر انطلاق منافساته يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم 18 أكتوبر الجاري على أن ينتهي يوم  30 يونيو عام 2023.

وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب إقامة 4 جولات من الدوري المصري  أثناء كأس العالم.

ونجحت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب في الحصول على موافقة الجهات الأمنية من أجل زيادة عدد الجماهير لـ 6 آلاف مشجع.

وشددت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب علي  رش أرضية الملعب قبل كافة المباريات وكذلك شددت على استحداث تصميم جديد لدرع الدوري المصري.

ووضعت أيضا رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب جوائز مالية وفردية للهدافين وافضل اللاعبين مع نهاية الموسم.

صنع وسجل 31 هدفا .. أرقام إبراهيم عادل صفقة ليفربول المحتملة

تصفيات إفريقيا.. منتخب مصر الأولمبي يدرس ضم ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز

محظورات أعلنت عنها رابطة الأندية المحترفة

1- الليزر والألعاب النارية.
2- السجائر والسجائر الإلكترونية والمداوخ.
3- أدوات الشحن والبطاريات. 
4- الأبواق.
5- الأدوات الحادة والأسلحة والمتفجرات.
6- العبوات والأكواب المعدنية والزجاجية.
7- الأدوات العنصرية مثل القمصان والأعلام.
8- المواد الإعلانية والترويجية.
9- عصا السيلفي.
10- طائرات الدراون .

فى المقابل قامت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بوضع بنود فى لائحة العقوبات لمجابهة المشاغبين لدى الخروج عن النص .

مكنش حد معبرك والأهلي اللي عملك.. نجوم الكرة يردون على سقطة موسيماني

سيناريو كهربا يتكرر.. حالة وحيدة تنقذ برونو سافيو في الأهلي من الإيقاف

أبرز بنود لائحة العقوبات التي أقرتها  رابطة الأندية المحترفة المصرية : 
 

أي شخص يستخدم إشارات أو شعارات أو حركات (سياسية / دينية / عنصرية) فى مباريات الدوري العام المصري الممتاز لموسم 2022-2023 سيتم إيقافه 5 مباريات و غرامة مالية 50 ألف جنيه

‏عقوبة عدم رش الملعب بعد الاحماء وبين شوطي اللقاء فى مباريات الدوري العام المصري الممتاز لموسم 2022-2023 هى 20 ألف جنيه.

‏في حالة ارتكاب اى فعل من شانه اثارة الجماهير يتم إقرار عقوبة الإيقاف 4 مباريات وغرامة مالية 100 ألف جنيه.

‏عقوبة نزول أحد من اللاعبين الاحتياطيين أو الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية أرض الملعب بدون إذن (للتهنئة – الاعتراض – التهدئة) إيقاف مباراة و غرامة مالية 20 ألف جنيه

‏عقوبة في حالة اقتراب أحد الاجهزة الفنية او احد اللاعبين من منطقة مراجعة الحالات على الشاشة " حكم الفيديو " او مغادرة المنطقة الفنية للاعتراض على قرار الحكام إيقاف مباراة و غرامة مالية 5 آلاف جنيه.

‏ استقدام الحكام الأجانب بشرط موافقة الاتحاد في حالة طلب أى نادٍ تعيين حكام أجانب أي مباراة مشارك فيها ووافق الاتحاد على تلبية طلبه يلتزم هذا النادى بسداد تكاليف استدعاء الحكام و بدلات التحكيم و الانتقالات والإقامة الخ بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بأسبوعين على الأقل

الدوري خالد الغندور محمد عادل الدوريات الأوروبية رابطة الأندية المحترفة أحمد دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

بعد رفضه حضور التحقيق.. الاتحاد البوليفي لصدى البلد: معاقبة سافيو في حالة وحيدة

أحمد شوبير: الأهلاوية قلقانين من مباراة السوبر أمام الزمالك

بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب

ولادي قالولي متتجوزيش في السر تاني.. منى عراقي تنفي ارتباطها بـ أيمن رشوان

تغير ملامح رحاب الجمل من أحدث ظهور لها.. شاهد

فرج عامر: الزمالك يتعاقد مع لاعب الجزيرة الإماراتي.. والتوقيع الشهر المقبل

مشهد بديع.. صور الشهداء تحلق في سماء حفل تخرج الكليات العسكرية| فيديو

موضوعات متعلقة

أقل من سعر ساندوتش طعمية.. نجم الأهلي يؤيد تشفير الدوري الجديد

خالد الغندور: فيتوريا أيد كلامي عن هالاند وحقي بيجي لحد عندي.. شاهد

ترشيحاتنا

حارس عقار الراحل سمير صبري ينفي بيع منزل الفنان بعد وفاته| فيديو

جيش إسرائيل في ورطة.. فضيحة بمستودع الطوارئ وصفقة 1000 شاحنة من أمريكا

توفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب بالقاهرة.. تفاصيل

إمكانية التقسيط على 3 سنوات.. إجراءات التصالح في مخالفات البناء

4 جنيهات فى الشهر .. خالد الغندور يؤيد تشفير الدوري المصري

طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى بدون إفراط.. مشروب قاتل تناوله يُعرّضك لـ 7 أنواع من السرطان

الصورة الاولي لـ سلوي عثمان من مسلسل رمضان كريم 2

بنوع خارق من التوابل.. احم نفسك من تليف الكبد

باعها من 10 سنين.. مفاجأة عن شقة سمير صبري بعد عرضها للبيع

فيديو

مش عارفة أنام وأعيش.. منى عراقي ترد على خبر زواجها من أيمن رشوان

انخفاض كبير في درجات الحرارة واضطرابات جوية السبت المقبل

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ