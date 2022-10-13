توفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب بالقاهرة.. تفاصيل

افتتحت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي ،اليوم الخميس ، ملتقي توظيف للشباب بمشاركة 30 شركة قطاع خاص تُوفر 3 ألاف فرصة عمل للشباب من سن 18حتى 40 سنة بتخصصات مختلفة ،لجميع المؤهلات.

نظمت الملتقي الإدارة العامة للتشغيل بالداخل ومعلومات سوق العمل بالوزارة ، بحضور نواب مجلسي الشيوخ والنواب ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومسئولى الهيئة .

يأتي الملتقي تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة في مجال التدريب والتشغيل والسلامة والصحة المهنية ، وانطلاقاً من دور الوزارة في توفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ،وبناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة

افتتح الملتقى الكيميائى اشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة بكلمة ، ونقل للشباب الحضور خلالها تحية وزير القوى العاملة ، وأكد حرص الوزارة على التعاون مع كافة الجهات الموجودة داخل المجتمع لتوفير مزيد من الخدمات للشباب المصرى القادر على العمل والراغب فيه ، ومنها الهيئة القبطية الانجيلية التى تقدم خدماتها لكافة فئات المجتمع وفى إطار برتوكول تعاون موقع بين الوزارة والهيئة .

من جانبه أشاد الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل اول وزارة التضامن الاجتماعى ، بجهود وزارة القوى العاملة ، مقدماً الشكر والتقدير لكل القائمين على تنظيم الملتقى من الوزارة والهيئة .

وأشاد بالاقبال الكبير للشباب من الجنسين على الحصول على تلك الفرص ، مؤكداً اهتمام وزارته بالشباب من الجنسين وتوفير كل السبل لتحسين مستويات معيشتهم بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية .

بدورها قدمت سهير عزيز القائم باعمال مدير الخدمات التنموية المتخصصة بالهيئة ، الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة وممثليها على الجهود المبذولة من قبلها لتوفير تلك الفرص للشباب بالتنسيق مع الشركات التى شاركت في الملتقى ، وذلك يعتبر الدور الرئيسي للهيئة التى لطالما حرصت على القيام به لخدمة كل فئات المجتمع واطيافه حرصاً منها على المشاركة في تنمية المجتمع وتحقيق تقدمه .

كما وجهت الدكتورة جهاد ابراهيم عضو مجلس النواب وبطلة مصر للسباحة من ذوى الهمم ، كلمتها للشباب المشارك في الملتقى بان الدولة المصرية لن تتوانى عن توفير مزيد من الخدمات لمواطنيها وخاصة الشباب ، وحثتهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا المجتمع والعمل على تطوير أنفسهم بإستمرار للحصول على امانيهم ومتطلباتهم في الحياة .

وأشاد عادل صابر نائب مدير مكتب القاهرة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، بتنظيم الملتقى وجهود وزارة القوى العاملة لخدمة الشباب ،مشيراً إلى استعداد الجهاز لدعم الشباب وتمويلهم لعمل مشروعات خاصة بهم بالإقراض متناهي الصغر ومنح التسهيلات من خلال تأجيلات سداد للأقساط الشهرية .

وأكد ان الملتقى يوفر مزيد من فرص العمل للشباب يجب استغلالها والدخول لسوق العمل والتى طرحتها الشركات المشاركة في الملتقى .

شارك في الملتقى كبرى الشركات داخل المجتمع المصرى في عدة تخصصات منها المتعلقة بالوظائف الفندقية ، والامن والحراسة ، ومندوبين المبيعات ، والمشرفين ، والطباخين ، ومديرين ، وموارد بشرية ، وامناء مخازن وعمال نظافة .

وشهد الملتقى إقبالا شديدا من الشباب والفتيات للحصول على فرص العمل المتاحة التى يوفرها الملتقى والاختيار بين الشركات الموجودة ، والذين اشادوا بتنظيم الملتقى والجهود التى تبذلها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى .

واطمأنت الوزارة على فرص العمل المقدمة من الشركات ، وعلى الاجور المقدمة ومراعاتها للحد الادنى للاجور التى أقرته الحكومة ، مع توفير كافة الشروط والمزايا من تأمين إجتماعى وصحى للمتقدمين ، ومقدمة الشكر والتقدير للشركات المشاركة في فعاليات الملتقى على تعاونهم المثمر مع الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين .

حضر الافتتاح من الوزارة هبة أحمد مدير ادارة التشغيل ومعلومات سوق العمل ، ومن الهيئة القبطية ، مارجريت صاروفين مدير قطاع التنمية ، ورفيق ناجى مدير المواقع التنموية ووحدة التنمية المحلية بالقاهرة ووجه بحرى .

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