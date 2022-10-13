حارس عقار الراحل سمير صبري ينفي بيع منزل الفنان بعد وفاته| فيديو

تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لشقة الفنان الراحل سمير صبري التي عاش فيها حياته بحي المهندسين على أحد جروبات العقارات وكتب أنها معروضة للبيع بجميع محتوياتها مثل العفش والأجهزة الكهربائية، كما أنها مسجلة بالشهر العقاري ولها حصة بالأرض والجراج، بمبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه.

وقام موقع “صدى البلد” بعمل لقاء خاص مع حارس عقار الفنان الراحل سمير صبري "عبد الغني علي" لمعرفة حقيقة بيع العقار والسعر المطلوب للبيع.

وقد نفى عبد الغني بيع منزل الفنان الراحل، وأكد أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي صورة قديمة قبل وفاة الفنان سمير صبري.

وقال حارس العقار، إن المسئولين عن المنزل في الوقت الحالي هم أبناء خالته، ولم يأتوا إلى المنزل حتى الآن.

وأضاف أن سعر العقار الحالي لا يصل إلى 3 ملايين جنيه كما قالوا، ولكنه أقل من ذلك بكثير.