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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مجانية وبدون نت.. أفضل ألعاب الرعب على الموبايل في 2022

مجانية وبدون نت..أفضل
مجانية وبدون نت..أفضل ألعاب الرعب على الموبايل في 2022

تعد ألعاب الرعب من أكثر الالعاب المحببة لمحبي الإثارة والتشويق، لذا إذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون في اختبار شجاعتهم وجعل الأدرينالين يتدفق في جسمك، سنوضح أفضل ألعاب الرعب بدون إنترنت على هاتف أندرويد.

 

1- لعبة Eyes: Scary Thriller

تعتبر هذه اللعبة  واحدة من أفضل ألعاب رعب للكبار بدون نت التي يعرفها تقريبا جميع اللاعبين المهتمين بنوع الرعب بلا شك.

 

تدور قصة اللعبة في مكان كبيرا وغامضا في الليل وعندما تريد الهروب منه يوقفك شبح مخيف، يمكنك اختيار هذا الشبح بنفسك قبل بدأ اللعبة ومن الممكن أيضا تحديد مدى قوته و بالطبع ستصبح اللعبة أكثر صعوبة.

 

2-  لعبة The ghost 

 

هي واحدة من أفضل ألعاب رعب للأندرويد التي يمكن اللعب بها في وضع متعدد اللاعبين، تدور قصة اللعبة حول مستشفى تطارده الأرواح الشريرة وأنت وبعض اللاعبين الآخرين محاصرون فيه بعد منتصف الليل، يساعد ضلام بيئة اللعبة ومحدودية الرؤية على خلق الخوف والرعب أكثر.

 

يمكنك لعب اللعبة معا أشخاص آخرين من جميع أنحاء العالم، لذا يجب ان تبقى معهم ولا يجب أن تتجول داخل المستشفى المرعبة لوحدك، لأن هذه الأشباح عندما تأتي إليك سوف تقوم بأسر روحك، ولكن لا تقلق لن تخرج من اللعبة بل ستتحول إلى شبح أنت أيضا وسيتغير دورك في اللعبة، وبدلا من الهروب بعيدا يجب أن تجد اللاعبين الاخرين وتقتلهم.

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3- لعبة endless nightmare

 

في هذه اللعبة أنت ضابط شرطة يعود إلى المنزل ويجد جثة زوجته وطفله، ماذا ستفعل لو كنت حقا مكانه؟ بدون شك بدلا من الهروب حاولت أن ترى ما حدث، وأثناء ذلك ستجد نفسك تدخل إلى عالم مرعب لا ينتهي أبدا.

 

قصة اللعبة شيقة ومخيفة بالطبع، إلى جانب جرافيك اللعبة الجيد الذي سيجعلك تدمن عليها بكل تأكيد، تتمثل إحدى مزايا لعبة endless nightmare أنه يمكنك لعبها بدون نت.

 

4- لعبة five nights at freddy’s

 

تدور قصة اللعبة حول مطعم يذهب إليه الاطفال مع آبائهم لتناول الطعام والاستمتاع خلال النهار، في هذا المطعم يوجد العديد من الدمى الآلية المسؤولة عن الترفيه عن العملاء، خلال النهار يكوون كل شيء طبيعي وجيد، حتى يحل الليل تصبح هذه الدمى تتصرف بغرابة، وبدلا من إحضار خبير لإصلاح هذه الدمى قررو أصحاب المطعم أنهم يمكنهم خفض التكاليف إذا استأجرو حارس ليلي، الذي ستقوم بدوره في هذه المهمة.

 

5- لعبة Dead by daylight

 

قصة اللعبة تشبه إلى حد كبير معظم أفلام الرعب، حيث أنك تدخل أنت و 5 لاعبين وسيكون أحدهم قاتل نفساني لا يرحم هدفه الوحيد مطاردتكم والنيل منكم، الأمر المهم في هذه اللعبة أنها تتمتع بمستوى جيد من حيث الرسومات والتأثيرات الصوتية.

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