روسيا تفجر مفاجأة كبري بشأن مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن موسكو لن تركض خلف الغرب لإجراء اتصالات بشأن أوكرانيا، ولم تكن هناك مقترحات جادة لإجراء حوار مناسب.

وقال لافروف: "لم يتقدم أحد في الغرب بمقترحات جادة، ولن نركض خلفهم".

ووفقا للافروف، تثار أسئلة حول مثل هذه الاتصالات في الوقت الذي يعلن فيه الغرب أنه لن يتجه للحوار مع موسكو بل على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يفعل، ولكن في الوقت الذي يعتقد أنه مستعد وفي ساحة المعركة، حصل على مزايا كافية حتى يكون له موقف تفاوضي أقوى".

تدخل الغرب لمنع زيلينسكي من التفاوض

وقال لافروف: "استجبنا بالفعل لاقتراح التفاوض في بداية العملية العسكرية، وفي نهاية شهر مارس، تم تحقيق نتيجة في اسطنبول بناء على مقترحات الجانب الأوكراني، والتي قبلناها، ثم على ما يبدو، قالوا لكييف من السابق لأوانه أن تقرر يا زيلينسكي، أن لديك بالفعل مواقف تفاوضية جيدة، سنواصل القتال في ساحة المعركة، كما قال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، يتم التعبير عن الأفكار باستمرار من قبل لندن وبرلين وواشنطن، هذا هو الوضع مع المفاوضات، نحن لن نركض خلف أحد، إذا كانت هناك مقترحات جادة محددة، فنحن مستعدون للنظر فيها، لا شيء أكثر في هذه المرحلة".

وأضاف لافروف أن موسكو لن تخبر واشنطن بكيفية بدء الحوار مع روسيا.

وقال: "ليس لدي أي فكرة، واشنطن تغيرا رأيها كثيرا، تقريبا مثل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وإجابة عن سؤال حول ماهية الإشارة للحوار من الجانب الأمريكي، قال: "مرة أخرى سأقول، لن أخمن، لن نعطيهم أي تلميحات، لا أعرف ما الذي يمكن أن يكون إشارة جادة، لكن عندما تظهر إشارة ما، سنكون مستعدين للنظر فيها وبعد ذلك سنقرر ما إذا كانت جادة أم غير جادة".

تدهور العلاقات مع أمريكا

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن التصريح الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يشير إلى عدم رغبته في التفاوض مع نظيره الروسي من غير المرجح أن يزيد من تفاقم الوضع الأمني العالمي المتردي بالفعل.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار، لكن لم يتم حتى الآن تقديم أي عروض 'معقولة' من واشنطن.

وفي مقابلة مع قناة “روسيا 24” الإخبارية، سئل لافروف عما إذا كان يعتقد أن إحجام بايدن عن التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزيد من تعقيد التوترات على الساحة الدولية.

أجاب الوزير الروسي: “هذا لا يعقد الأمر على الإطلاق، لأن الوضع كما هو عليه اليوم قد تم دفعه بالفعل، أولا وقبل كل شيء من قبل الولايات المتحدة، إلى مثل هذا الوضع بحيث لا يمكن أن يزداد سوءا، في رأيي”.

وأشار الدبلوماسي في الوقت نفسه إلى أن موسكو لا تتجنب الحوار مع واشنطن.