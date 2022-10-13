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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علي هلال: محاولات تشكيك إسرائيل في حرب أكتوبر لدى الشباب فاشلة

علي هلال عضو تنسيقية
علي هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب

قال علي هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن العدو الاسرائيلي يحاول الآن التشكيك من قوة انتصار حرب أكتوبر داخل نفوس الشباب، موضحا أن هذا الأمر لا يجدي نفعا، لأن سبب الحرب من الأساس كان استرداد الأرض المحتلة وطرد العدو من أراضينا  وهو ما تحقق بالفعل.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية لصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي جاءت بعنوان "6 أكتوبر في عيون الشباب وذاكرة الدراما"، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر.

ونوه عضو التنسيقية أن الحرب على الرغم من مور السنوات عليها الا اننا ما زلنا نستفاد منها في كثير من امورنا، مشيرا إلى ان هذه الحرب عبرت عن التلاحم والتكاتف من الجميع، وبالتالي كان الانتصار المبهر على الاحتلال الذي سيظل عالقا في وجدان المصريين.

وتابع علي هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن حرب أكتوبر ستظل ذكرى خالدة في وجدان المصريين بكافة طوائفهم، لذلك يجب علينا الاستفادة من هذه الذكرى بشأن الاصطفاف خلف قيادتنا لمواجهة التحديات.

العدو الاسرائيلي حرب اكتوبر الأرض المحتلة الجلسة النقاشية صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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