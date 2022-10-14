عوض تاج الدين: لقاحات كورونا ستكون موسمية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن هناك لقاحات تعطى مناعة دائمة، وهناك لقاحات تعطى مناعة لمدة زمنية معينة، والنوع الثانى ينطبق على لقاح فيروس كورونا.

وأضاف عوض تاج الدين، مداخلة هاتفية ببرنامج " مانشيت" المذاع على قناة سي بي سي، الإعلامي جابر القرموطي، أن الدولة وفرت اللقاحات وكان هناك حد لـ انتشار الفيروس، وان عدد المصابين التى كانت تدخل المستشفيات بعد الحصول على لقاح كورونا انخفضت.

ولفت إلى أن الفيروسات تتحور، ولذلك حصول المواطن على اللقاح كل فترة زمنية يكون للتعامل مع الفيروس، معلقًا :" التحور ظاهرة يتميز بها الفيروسات ".

وأشار مستشار الرئيس للصحة إلى أن لقاح كورونا فى الفترة المقبلة ستكون موسمية، وأن لقاح فيروس كورونا تم توفير بالمجان وكل شخص كان يحصل على ثلاث جرعات، وهناك أشخاص ستحصل على جرعة رابعة، وهم أصحاب الأمراض و الحوامل و الأكبر من 65 عامًا.