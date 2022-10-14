عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عوض تاج الدين: لقاحات كورونا ستكون موسمية

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن هناك لقاحات تعطى مناعة دائمة، وهناك لقاحات تعطى مناعة لمدة زمنية معينة، والنوع الثانى ينطبق على لقاح فيروس كورونا.

 

txt

روشتة عوض تاج الدين للوقاية من الانفلونزا الموسمية

txt

عوض تاج الدين: مصر قامت بعمل مسح صحي بالداخل بنسبة 100%

وأضاف عوض تاج الدين، مداخلة هاتفية ببرنامج " مانشيت" المذاع على قناة سي بي سي، الإعلامي جابر القرموطي، أن الدولة وفرت اللقاحات وكان هناك حد لـ انتشار الفيروس، وان عدد المصابين التى كانت تدخل المستشفيات بعد الحصول على لقاح كورونا انخفضت.

ولفت إلى أن الفيروسات تتحور، ولذلك حصول المواطن على اللقاح كل فترة زمنية يكون للتعامل مع الفيروس، معلقًا :" التحور ظاهرة يتميز بها الفيروسات ".

وأشار مستشار الرئيس للصحة  إلى أن لقاح كورونا فى الفترة المقبلة ستكون موسمية، وأن لقاح فيروس كورونا تم توفير بالمجان وكل شخص كان يحصل على ثلاث جرعات، وهناك أشخاص ستحصل على جرعة رابعة، وهم أصحاب الأمراض و الحوامل و الأكبر من 65 عامًا.

عوض تاج الدين فيروس كورونا كورونا لقاح فيروس كورونا جابر القرموطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد صاحب تريند «انتش واجري» يبكي على الهواء: ابني مريض نفسي

فيريرا معجب به.. الزمالك يستهدف التعاقد مع "موهبة الأهلي"

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

ارمي للخلف | صفقة الأهلي يرد على إحالته للتحقيق بتعبير ناري ..شاهد

الفرح تحول لجنازة.. القصة الكاملة لوفاة سيدة ليلة زفاف ابنتها بسوهاج

مدحت شلبي يعلن تطورات أزمة كهربا مع الزمالك وموقف اللاعب

للمهتمين .. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

بث مباشر .. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا (0-0) في الدوري الأوروبي

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

ماذا نقول يوم الجمعة .. أدعية مستحبة في أفضل أيام الله

أخبار التكنولوجيا| تحديث جديد من واتساب يحدث طفرة في الجروبات..Infinix تطلق هاتفا جديدا بـ 2500 جنيه

بزيادة 20 الف جنيه .. أعرف أحدث أسعار جاك JS3 في مصر

أجواء رعدية| الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

مع زوجته.. أول سائح يتجه إلى الفضاء سيكرر الرحلة لمدة اسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجيب محفوظ.. صديق وفي لم يتأخر عن الحرافيش يوم فوزه بنوبل| نوادر

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

رقم صادم لسعر فستان أنغام في أحدث صورها .. شاهد

أغربها ألم العضلات.. علامات تشير إلى أن لديك "المرض الصامت"

فيديو

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

٢٠٠ متر.. حارس عقار سمير صبري يكشف حقيقة بيع شقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ