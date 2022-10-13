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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مجدي علام: مصر ستضرب المثل في إدارتها لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل..فيديو

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

أكد دكتور مجدي علام، رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية العاملة في المناخ، أن مصر ستضرب المثل في إدارتها لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

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وقال مجدي علام، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أن شرم الشيخ ستنافس المدن الكبرى وستحصل على أحسن مدينة خضراء.

 

وتابع  رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية العاملة في المناخ، أنه نتوقع حضور كبير في مؤتمر المناخ مع إعلان قادة العديد من الدول المشاركة في فعاليات المؤتمر.

 

وأشار  رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية العاملة في المناخ،قارتي افريقاي وامريكا الجنوبية أكثر الدول المتأثرة بتغيرات المناخ.

 

 المشاركة في العديد من المؤتمرات

واستكمل  رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية العاملة في المناخ تصريحاته قائلا "الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على المشاركة في العديد من المؤتمرات الخاصة بالمناخ عالميا للدعوة إلى كوب 27"

مجدى علام الرئيس عبد الفتاح السيسي ؤتمر المناخ شرم الشيخ مصر

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