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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عوض تاج الدين يوجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن فصل الشتاء بدأ، و الجميع يعلم أن الإصابات الفيروسية و التنفسية تنتشر بكثرة فى فصل الشتاء.

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وأضاف عوض تاج الدين، مداخلة هاتفية ببرنامج " مانشيت" المذاع على قناة سي بي سي، الإعلامي جابر القرموطي، أن الإصابات الخاصة بفيروس كورونا قليلة، ومصر عبرت أزمة فيروس كورونا بحرافية وبأقل الخسائر.

ولفت إلى أن الدولة بالكامل عملت على مواجهة فيروس كورونا، وأن ما حدث من الدولة لمواجهة كورونا كان انجاز كبير، فالدولة وفرت الكثير من اللقاحات، وكانت تصرف بالمجان.

وتحدث عن الإصابات الفيروسية و التنفسية فى فصل الشتاء، وقال إن الجميع بمصر حصل على الخبرة فى التعامل مع الإصابات الفيروسية، مؤكدًا أنه فى حالة ارتداء الكمامة سيكون هناك وقاية من الإصابة بالفيروسات.

وأشار إلى أن الجميع فى الفترة المقبلة علية أن يرتدي الكمامة، وفى حالة الإصابة بأي فيروس سواء كان برد أو أى شئ، عليه أن يجلس فى البيت لبعض الأيام.

وحذر الجميع من انتشار الإصابات الفيروسية مرة آخري، مؤكدًا علينا أن نحافظ على بعض، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وطالب المواطنين بعمل كشوف عامل على الجسم كل 6 أشهر، وذلك من أجل الاطمئنان.

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