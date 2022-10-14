المتحدث العسكري: القوات المسلحة اتخذت استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن حرب أكتوبر لا تحتاج لمن يدافع عنها أمام المشككين في النصر العظيم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" التحدي قبل تحقيق انتصار أكتوبر كان استعادة سيناء وكان التعامل مع هذه التحديات بالقوة العسكرية.



وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة،:" حدثت متغيرات إقليمية ودولية غير معهودة على المنطقة في الفترة من 2011 وما بعدها فرضت تحديات جديدة.

أكمل:" القوات المسلحة إتخذت إستراتيجة شاملة لمواجهة الإرهاب تقوم على 3 ركائز أساسية" أمنية ومجتمعية وتنموية، معقبا:"القوات المسلحة تتعاون مع كافة مؤسسات الدولة في التنمية الشاملة".