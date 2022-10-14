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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة رومانسية .. حمو بيكا يتغزل في زوجته .. شاهد

حمو بيكا وزوجته
حمو بيكا وزوجته

شارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا، صورة رومانسية بصحبه زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق حمو بيكا علي الصورة كاتبًا: “مراتي حببتي ربنا يخليكي ليًا”.

حمو بيكا: كل الناس اللي عندي طاروا.. بسرعة حد يكلم مارك |فيديو

حمو بيكا بعد فوز مصطفى كامل بنقيب الموسيقيين: سأجرب حظي مرة أخرى

وأعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عن مفاجأته لنقص عدد المتابعين لديه داخل حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر حمو بيكا فيديو له عبر “انستجرام”، وتحدّث فيه قائلًا: “أنا كان عندي علي الفيسبوك 131 ألف، فتحت الفيسبوك لقيته 9 آلاف، إزاي دا أنا مش عارف، كل الناس اللي كانت عندي طاروا”.

وتابع قائلًا: “كنت 6 مليون و400 ألف علي الأكونت بتاعي طار مني 100 ألف، حد يشوفلي صرفة ويرجعلي الناس بتاعتي علشان الدنيا كدة بتبوظ، بسرعة حد يكلم مارك”.

يذكر أنه قدم مؤدي المهرجانات  حمو بيكا  التهنئة للفنان مصطفى كامل على فوزه بانتخابات نقابة الموسيقيين، قائلاً: "ربنا ينصره.. الحمد لله أنه نجح وكسب".

وتابع حمو بيكا ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "ربنا معاه .. وهجرب حظي تاني مع النقابة.. وأهم حاجة الأصول والضوابط.. احنا عاوزين حد معانا يمشينا لو أحنا ماشيين غلط .. وأحنا ورا منهم عمرنا ما نقول لا" . 

وأشار مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، في أول ظهور إعلامي له بعد انتخابه نقيبا للمهن الموسيقية، إلى واقعة حمو بيكا، وإعلانه أن النقابة أوقفته عن العمل ولكن عضو مجلس النقابة كان يساعده على العمل مقابل الحصول على نصف الأجر وهو نفس العضو الذى قام بتوقيع فيلم معه، مؤكدا أن الأمور لا بد أن تنضبط وسمعة النقابة ترجع إلى شكلها الطبيعي.

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