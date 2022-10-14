ثمار التعاون بين سوني وهوندا لإنتاج أول سيارة كهربائية ذكية| فيديو وصور

أعلنت شركة Sony Honda Mobility ، وهي مشروع سيارات مشترك بين هوندا وسوني ، عن بدء تسليم أول سيارة لها في عام 2026، وستقوم الشركة ببناء النموذج في مرافق شركة هوندا في أمريكا الشمالية وستطرحه للبيع في الولايات المتحدة في ربيع عام 2026.

ستظهر السيارة لأول مرة في 4 يناير 2023 بمدينة لاس فيجاس الامريكية لعرضها للجمهور وذلك قبل معرض الإلكترونيات الاستهلاكية.

وفقًا لاستراتيجية الشركة، ستبدأ Sony Honda Mobility في تلقي الطلبات المسبقة لطرازها الأول في النصف الأول من عام 2025 ، وستبدأ المبيعات قبل نهاية ذلك العام، وبعد الإطلاق في الولايات المتحدة، ستبدأ عمليات التسليم في اليابان خلال النصف الثاني من عام 2026.

يوفر مقطع الفيديو التشويقي لمحة صغيرة عن السيارة، ويبدو أن الجزء الأول المرئي هو غطاء المحرك، وقد تكون المنطقة الثانية هي الجزء السفلي من الباب.

ستركز Sony Honda Mobility على ثلاث أهداف رئيسية هي القيادة الذاتية، والحفاظ على البيئة، والذكاء الاصطناعي المعتمد على الأقمار الصناعية ونظام السحابة.

ستعتمد Sony Honda Mobility على بيع سياراتها عبر الإنترنت، وستكون هناك تجربة عملاء مخصصة لما بعد البيع، ولم يذكر الإعلان ما إذا كانت النماذج ستكون متاحة من وكلاء هوندا في الولايات المتحدة.

كشفت شركتا هوندا وLG إنرجي سوليوشن قبل يومين فقط من هذا الإعلان عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 4.4 مليار دولار لبناء مصنع للبطاريات بالقرب من جيفرسونفيل، بولاية أوهايو ، وتحديث مصانعها الأخرى في الولاية، وبحلول عام 2025 ، سينتج المصنع 40 جيجاواط / ساعة من بطاريات الليثيوم أيون كل عام.

تمتلك هوندا استراتيجيات كهربائية متنوعة، حيث تمتلك شراكة مع جنرال موتورز لاستخدام منصة Ultium من أجل سيارتي Prologue و Acura ZDX.

وفي عام 2027 تخطط شركتا هوندا وجنرال موتورز لإطلاق منتج على منصتهما الخاصة بالمركبات الكهربائية.