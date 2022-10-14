اليوم.. الذكرى الثانية لرحيل محمود ياسين

تحل اليوم ١٤ من شهر أكتوبر الذكرى الثانية للفنان الراحل محمود ياسين والذي فارق الحياة فى مثل هذا اليوم من عام ٢٠٢٠، بعد صراع طويل مع المرض.

نبذة عن حياة الفنان الراحل محمود ياسين



ولد محمود ياسين بمدينة بورسعيد، و كان والده موظفا في هيئة قناة السويس، وكانوا يعيشون في فيلّا ملكا لشركة القناة.

وبعد انتهاء دراسته الثانوية رحل محمود ياسين للقاهرة ليلتحق بجامعة عين شمس وتحديدا كلية الحقوق، وتخرج فيها عام 1964، ثم التحق بالمسرح القومي، وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية، وكان الوحيد في هذه التصفيات المتخرج من كلية الحقوق، ولكن قرار التعيين لم يحدث، في الوقت نفسه تسلم من القوى العاملة قرارا بتعيينه في بورسعيد بشهادة الحقوق وهو الوحيد في دفعته الذي يعين في موطنه الأصلي، ورغم حبه لمدينته إلا أنه لم يتصور فكرة الابتعاد عن المسرح، لذلك رفض التعيين الحكومي وعمل بالتمثيل المسرحي.



أهم أعمال محمود ياسين

وقدم الفنان الراحل على مدار أكثر من ٥٠ عام العديد من الأعمال المختلفة سواء على مستوى الدراما أو السينما أو المسرح وكان أهمها نحن لانزرع الشوك مع شادية والستات والرصاصة لاتزال فى جيبي والبرىء والأخرص وانتبهوا أيها السادة وأذكريني.



وعلى مستوى الدراما قدم محمود ياسين مسلسل العصيان وماما فى القسم ووعد مش مكتوب بالإضافة إلى العديد من الأعمال المسرحية