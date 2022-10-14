تراجع اليورو وإرتفاع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

تباينت أسعار العملات الأجنبية على مدار الأسبوع ما بين ارتفاعا فى سعر الدولار و الجنيه الاسترليني مقابل انخفاض اليورو والفرنك السويسري.

و يستعرض موقع "صدى البلد"حركة أسعار العملات الأجنبية والآسيوية مقابل الجنيه المصرى في خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 ،مقارنة بالأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع وفقا لاخر تحديث لبنك مصر .

وشهدت أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر على مدار الأسبوع تباينا .

أسعار العملات الأجنبية..سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 19.63جنيه للشراء و 19.69مقارنة ب19.67جنيه للبيع الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بإرتفاع قرشين.



ارتفاع الدولار



وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة مسجلا 18.90جنيه للشراء و 19.20جنيه للبيع مقارنة 19.30جنيه بمستهل تعاملات الأسبوع بإرتفاع 10 قرش.

انخفاض سعر اليورو

وارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة 21.70جنيه للشراء و22.23 جنيه مقارنة ب 22.07جنيه للبيع الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بإرتفاع 16 قرشا .

زيادة سعر الجنيه الاسترليني

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة 19.49جنيه للشراء 19.76جنيه للبيع بإنخفاض 15 قروش مقارنة بتعاملات الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع .

وسجلت سعر صرف كرونا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الجمعة 1.71جنيه للشراء و1.74جنيه للبيع بتراجع 3 قروش

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الجمعة 1.81جنيه للشراء و1.85جنيه للبيع بزيادة 4 قروش .

واستقرت سعر صرف كرون دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الجمعة 2.54جنيه للشراء و2.58جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الآسيوية

تراجعت أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر مستهل اليوم الجمعة

وانخفض سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الجمعة مسجلا 13.31جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع مقارنة13.59جنيه للبيع الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 17 قرش.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الجمعة عند :2.71جنيه للشراء و2.74جنيه للبيع بإنخفاض 3 قروش.

