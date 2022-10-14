حدث ليلا: المتحدث العسكري: القوات المسلحة اتخذت استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب..الزمالك يستهدف موهبة الأهلى و بشرى بشأن أسعار تذاكر المباريات

نشر موقع صدى البلد عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

المتحدث العسكري: القوات المسلحة اتخذت استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن حرب أكتوبر لا تحتاج لمن يدافع عنها أمام المشككين في النصر العظيم.

التضخم في السعودية يرتفع لأعلى مستوى منذ 15 شهرًا

كشفت هيئة الإحصاء السعودية أمس الخميس أن التضخم في السعودية تسارعت وتيرته خلال الشهر الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي، لتسجل أعلى مستوى منذ شهر يونيو 2021، مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات وإيجارات المساكن.



عرضا حياة المواطنين للخطر .. ضبط شخصين استعرضا بالسيارات في مدينة نصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائدى سيارتين بحركات إستعراضية بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول معرضين حياة المارة للخطر.



المتحدث العسكري : هدفنا تخريج ضابط مقاتل مسلح بالعلم والمعرفه ويدرك كيفيه الحفاظ على الوطن

قال العقيد غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري؛ إن أكتوبر توافق هذا العام مع مناسبة المولد النبوي الشريف واليوم نحتفل بتخريج دفعة جديدة للكليات العسكرية وكل عام والشعب المصري كله بخير.



فيريرا معجب به.. الزمالك يستهدف التعاقد مع "موهبة الأهلي"

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الزمالك تبحث عن نسخة من عقد زياد طارق لاعب الأهلي الصاعد لدراسته والتعرف على كل تفاصيله.



لأول مرة كارول سماحة تكشف حقيقة ضربها لإليسا بالقلم .. فيديو

كشفت الفنانة كارول سماحة حقيقة ضربها للمطربة اللبنانية إليسا فى كواليس تصوير برنامج المسابقات الشهير the x factor والتى كانت ضمن أعضاء لجنة تحكيمه، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.



كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت 170 طلقة مدفعية على المنطقة العازلة

قال جيش كوريا الجنوبية، الجمعة، إن بيونج يانج أطلقت 170 طلقة مدفعية على المنطقة العازلة مع سول في انتهاك لاتفاق 2018 بين الكوريتين.



موعد مباراة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير فريق الزمالك لمتابعة مباراة الفريق أمام فلامبو البوروندي في إياب دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال افريقيا.



تراجع حاد في سعر الدولار عالميًا

وبحلول فجر يوم الجمعة، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين بنسبة إلى 112.240، وذلك بعد أن وصل في آخر إغلاق إلى 112.253.



شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن أسعار تذاكر مباريات الفريق بالبطولة الإفريقية

زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن أسعار تذاكر مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

