لأول مرة كارول سماحة تكشف حقيقة ضربها لإليسا بالقلم .. فيديو

كشفت الفنانة كارول سماحة حقيقة ضربها للمطربة اللبنانية إليسا فى كواليس تصوير برنامج المسابقات الشهير the x factor والتى كانت ضمن أعضاء لجنة تحكيمه، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.



كارول سماحة توضح حقيقة ضربها لإليسا

وسألت الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج حبر سري ضيفة حلقتها اليوم الفنان كارول سماحة بطريقة غير مباشرة حقيقة ما تم تداوله حول ضربها للمطربة إليسا قائلة: ايه حقيقة ضربك لنجمة لبنانية كبيرة فى كواليس برنامج مسابقات شهير؟ ونفت كارول هذا الكلام قائلة: هذا الكلام غير صحيح بالمرة.





وأضافت كارول خلال حلقة اليوم من البرنامج أنه كان هناك مشادات كثيرة بينهما أمام الجمهور المتواجد داخل الاستديو وهو ما جعل البعض يختلق قصة ضربي لها إلا أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق.



كارول سماحة تكشف وقت اعتزالها الغناء



وكشفت النجمة كارول سماحة، عن اللحظة التي ستقرر فيها اعتزال الغناء، قائلة: "سأقرر الاعتزال لما صوتي يتعب وميبقاش يخدمني ولا أتحمل أني اسمع صوتي بشكل مش كويس وبالنسبة للشكل وكبر السن مش مهم لأني مطربة مش موديل".

وأكدت الفنانة كارول سماحة، أنها لم تتدخل ولا تعلق خلال أزمة النجمين عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، قائلة: "لا أحكي بسوء على أحد وعمرو دياب فنان كبير وعمل مسيرة مشرفة لوطنه والعالم العربي".





تفاصيل برنامج the x factor



وكانت كارول سماحة تقدم برنامج the x factor بصحبة كل من إليسا ووائل كفوري وحسين الجسمي عام ٢٠١٣ وحقق البرنامج نجاحا كبيرا وصعد منه المطرب محمد الريفي والذي كان ينضم لفريق الفنان حسين الجسمي.