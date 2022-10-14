موعد مباراة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير فريق الزمالك لمتابعة مباراة الفريق أمام فلامبو البوروندي في إياب دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وتنطلق مباراة الزمالك امام فلامبو على استاد برج العرب في تمام الساعه السابعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة في إياب دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال افريقيا

وكان الزمالك قد حقق الفوز أمام فلامبو بهدف نظيف في ذهاب مباراة دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وتذاع مباراة الزمالك وفلامبو عبر قناة أون تايم سبورت المصريو و قناة بي إن سبورتس.

وكان الزمالك تأهل لدور الـ ٣٢ عقب الفوز أمام فريق اليكت سبورت التشادي برباعية نظيفة.

وفي سياق متصل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فلامبو البوروندي، المقرر لها اليوم الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - إمام عاشور - يوسف إبراهيم اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.