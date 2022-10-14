عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير فريق الزمالك لمتابعة مباراة الفريق أمام فلامبو البوروندي في إياب دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وتنطلق مباراة الزمالك امام فلامبو على استاد برج العرب في تمام الساعه السابعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة في إياب دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال افريقيا 

وكان الزمالك قد حقق الفوز أمام فلامبو بهدف نظيف في ذهاب مباراة دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال افريقيا. 

وتذاع مباراة الزمالك وفلامبو عبر قناة أون تايم سبورت المصريو و قناة بي إن سبورتس. 

وكان الزمالك تأهل لدور الـ ٣٢ عقب الفوز أمام فريق اليكت سبورت التشادي برباعية نظيفة.

txt

"شبانة" يعرض ملامح تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري في لقاء العودة

وفي سياق متصل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فلامبو البوروندي، المقرر لها اليوم الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى:  محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - إمام عاشور -  يوسف إبراهيم اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري  - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

الزمالك عمر جابر دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا محمد عبد الشافي محمد صبحي شيكابالا نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد صاحب تريند «انتش واجري» يبكي على الهواء: ابني مريض نفسي

فيريرا معجب به.. الزمالك يستهدف التعاقد مع "موهبة الأهلي"

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

ارمي للخلف | صفقة الأهلي يرد على إحالته للتحقيق بتعبير ناري ..شاهد

الفرح تحول لجنازة.. القصة الكاملة لوفاة سيدة ليلة زفاف ابنتها بسوهاج

مدحت شلبي يعلن تطورات أزمة كهربا مع الزمالك وموقف اللاعب

للمهتمين .. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

بث مباشر .. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا (0-0) في الدوري الأوروبي

موضوعات متعلقة

"شبانة" يعرض ملامح تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري في لقاء العودة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

ماذا نقول يوم الجمعة .. أدعية مستحبة في أفضل أيام الله

أخبار التكنولوجيا| تحديث جديد من واتساب يحدث طفرة في الجروبات..Infinix تطلق هاتفا جديدا بـ 2500 جنيه

بزيادة 20 الف جنيه .. أعرف أحدث أسعار جاك JS3 في مصر

أجواء رعدية| الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

مع زوجته.. أول سائح يتجه إلى الفضاء سيكرر الرحلة لمدة اسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجيب محفوظ.. صديق وفي لم يتأخر عن الحرافيش يوم فوزه بنوبل| نوادر

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

رقم صادم لسعر فستان أنغام في أحدث صورها .. شاهد

أغربها ألم العضلات.. علامات تشير إلى أن لديك "المرض الصامت"

فيديو

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

٢٠٠ متر.. حارس عقار سمير صبري يكشف حقيقة بيع شقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ