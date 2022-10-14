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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"شبانة" يعرض ملامح تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري في لقاء العودة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تشكيل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي لن يحدث فيه تغيير عن لقاء الذهاب بين الأهلي والاتحاد المنستيري.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC.

 وتوقع شبانة أن يبدأ كولر بشادي حسين في مركز المهاجم الصريح، والثلاثي طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو، وثنائي في الوسط عمرو السولية وأليو ديانج، والدفاع معلول ومتولي وعبد المنعم وأكرم، وحراسة المرمى: محمد الشناوي.

وقال  شبانة: كولر سيقدم كل الدعم لأحمد عبد القادر في ظل عدم جاهزية كهربا حتى الآن.

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محمد الشناوي طاهر محمد طاهر الأهلى كهربا السولية شادي حسين عمرو السولية

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