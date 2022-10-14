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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضائل الصلاة على النبي.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، والتي ستكون تحت عنوان: "فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)".

ومن المقرر أن ينقل شعائر خطبة الجمعة ، التلفزيون المصري من مسجد التوحيد بكفر ميت فارس بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد شرف الدين ، إمام مسجد النصر الكبير بالمنصورة، بأداء خطبة الجمعة اليوم، من مسجد التوحيد بمركز بني عبيد.

افتتاحات المساجد الجديدة

 

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح ( 17 ) مسجدًا الجمعة القادمة 14 / 10 / 2022م ، منها ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 253 ) مسجدًا، منها ( 205 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 48 ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1.  أولاد علام – أولاد سراج – الفتح 
2.  آل بعزق – الشناينة- صدفا 
3.  الخلايفة- مدينة ابنوب
4.  أولاد علي صبره – القصير - القوصية
5.  المعز – مدينة مبارك - أسيوط
6.  الشيخ علي – العوامر - ابنوب
7.  الشهيد حمادة – مير – القوصية

مديرية أوقاف الإسماعيلية
8.  حسن أبو إسماعيل – تل الحطب – التل الكبير 
9.  الشهداء – الهوانية – القصاصين

مديرية أوقاف أسوان
10.  الحسن – الرديسية – مركز إدفو

مديرية أوقاف كفر الشيخ 
11.  المستشار مدحت سراج الدين – الجرد – بيلا – كفر الشيخ
12.  الرحمة – عبد الرحمن الفاضي – سيدي سالم غرب 
                                                     مديرية أوقاف الدقهلية
13.  التوحيد – ميت فارس – بني عبيد 
14.  الإيمان – أبو داوود السباخ – تمي الأمديد
15.  النو ر – الخمسة – تمي الأمديد

مديرية أوقاف الإسكندرية
16.  غيث – طيبة 2 – النهضة – العامرية أول

ثانيًا: مسجد الصيانة:
مديرية أوقاف شمال سيناء
1.  سلامة أبو عبدون – الشيخ زويد

 

وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة فضائل الصلاة على النبي افتتاحات المساجد الجديدة

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