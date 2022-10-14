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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوسن بدر: الجمعة يوم مناسب لمشاهدة أم الدنيا

صدى البلد

شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها صورتين لها عبر حسابها االشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”. 

 

وعلقت سوسن بدر: “الجمعة يوم مناسب للمشاهدة مين لسة متفرجش علي الحلقة الـ٥ و الـ٦ من أم الدنيا”.

 

يذكر أن سوسن بدر، أكدت أنها تستعد خلال هذه الفترة لتقديم جزء ثانٍ من سلسلة أفلام أم الدنيا التى تقدمها حاليًأ على احدى المنصات الرقمية التابعة للشركة المتحدة.

وأضافت سوسن لـ “صدى البلد” أن الجزء الأول من أفلام أم الدنيا يستعرض تاريخنا المصري فى الحضارة الفرعونية فقط، وأن الجزء الثاني التي تستعد لتقديمه يشمل العصر الإسلامي والقبطى واليوناني.

وتابعت سوسن فى حديثها مع صدى البلد أنها سعيدة بردود الأفعال التى وصلتها منذ عرض أولى حلقات أم الدنيا حيث تلقت العديد من ردود الأفعال الإيجابية وهذا هو ما شجعها على تقديم الجزء الثاني من سلسلة أفلام أم الدنيا.

مصر الفنانة سوسن بدر سوسن بدر انستجرام اليونان

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