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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الخير والرحمة والغفران.. سنن يوم الجمعة وكيفية إدراك الصلاة

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

في يوم الجمعة، يكثر المسلمون البحث عن سنن يوم الجمعة، لفعلها اقتداءا واهتداءا بسنة النبي محمد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- لينالوا منها الخير والرحمة والغفران من الله سبحانه وتعالى.

 

 

سنن يوم الجمعة

 

وعن سنن يوم الجمعة ، حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سنن يوم الجمعة ، ليرشد المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إلى هدي النبي المصطفى في سنن يوم الجمعة ، ليتبعوا نبيهم وشفيعهم يوم القيامة.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من سنن يوم الجمعة، أن يوم الجمعة يعتبر عيد من أعياد المسلمين، له جملة من الآداب رغَّب الشرع في امتثالها؛ حتى يحصِّل المسلم ثوابها العظيم، وفضلها العميم، والتي منها:

سنن يوم الجمعة

1 - الاغتسال، ورد عن سنة الاغتسال يوم الجمعة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال  «إِذَا جَاءَ أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ». [متفق عليه]

2 - التطيب، والتسوك، وعن سنة التطيب واستعمال السواك يوم الجمعة ، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «..وأَنْ يَسْتَنَّ، وأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إنْ وجَدَ» [متفق عليه]، ولو استعمل يوم الجمعة بدلًا من السواك الفرشاة التي تطهر الفم؛ فلا حرج إن شاء الله.

3 - لبس أفضل الثياب، أما عن سنة ارتداء أفضل الثياب يوم الجمعة، فقال الله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}. [الأعراف:31]

4 - ️التبكير إلى صلاة الجمعة، وعن هذه السنة النبوية في يوم الجمعة ، قال الرسول الكريم : «إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وقَفَتِ المَلَائِكَةُ علَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، ومَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الذي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، ويَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». [متفق عليه]

5 - الذهاب إلى المسجد ماشيا، وهذه سنة نبوية منة سنن يوم الجمعة ، ورد أن رسول الله قال عنها  «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا». [أخرجه الترمذي]

6 - قراءة سورة الكهف، كما أوصى النبي محمد - صلى الله عليه وسلّم، المسلمين بالحرص على قراءة سورة الكهف في يوم جمعة، حيث قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».

7 - تحري ساعة الإجابة، ومن سنن صلاة الجمعة تحري ساعة الإجابة، حيث فيه ساعة إجابة كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة".

8 - الصلاة على النبي، ويعتبر الإكثار من الصلاة على النبي من سنن يوم الجمعة بما ورد أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أوَ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

9 - دعاء يوم الجمعة، من الأدعية المستحبة في يوم الجمعة قول :"يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم؛ فسأدعو لقلب قريب من قلبي: اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب"، "اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم ارضني بقضائك، واقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك"، "اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطى لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت".

 

كيفية إدراك صلاة الجمعة 

 

عن هذه المسألة ، استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة فكيف أتم صلاتي؟".

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، بأن الذي أجمع عليه أكثر العلماء هو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها، ومعنى ذلك أن من أدرك الإمام وهو في ركوع الركعة الثانية من ركعتي الجمعة وركع معه عليه أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بركعة ثانية، وتمت جمعته.

وأضافت، أنه من لم يدرك ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة مع الإمام فعليه أن يتم صلاته ظهرًا أربع ركعات -وإن كان قد نواها جمعة- على المفتى به.

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا أدرك المصلي الإمام في تشهد صلاة الجمعة فعليه أن يصلي أربع ركعات بعد سلام الإمام.

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